Lena Meyer-Landrut: Ernste Botschaft der Sängerin!

Huch, was ist denn nur mit Lena Meyer-Landrut los? Der Sängerin scheint es derzeit absolut nicht gut zu gehen. Bei Instagram meldete sich die „Satellite“-Interpretin zu Wort und berichtet, dass es ihr derzeit absolut nicht gut geht.

Lena Meyer-Landrut hat es wohl erwischt! Die Sängerin ist derzeit krank und muss sich ziemlich schonen, wie sie jetzt selbst bei Instagram verriet. Ihr Post hat jedoch einen ernsten Hintergrund: Sie will kein Mitleid, sondern darauf aufmerksam machen, dass man sich nicht immer von der perfekten Instagram-Welt blenden lassen soll.

Lena Meyer-Landrut ist krank

„Soooo I’ve been sick for a few days now.. ich dachte ich poste das mal. Nicht um Mitleid zu bekommen sondern um zu erinnern- alles ist normal 🙂 gute Tage, schlechte Tage und auch richtig beschissene“, beginnt die Sängerin ihren Post. „Lasst euch nicht zu sehr von der happy faken instawelt verunsichern. Es ist nicht immer alles wie es scheint und niemand ist dauer glücklich und zufrieden“, so die Sängerin. Weiter schreibt sie: „Teure Klamotten und Insta Reisen machen nicht glücklich. Dein Glück und deine Freude kannst nur du in deinem inneren kreieren. (Daran muss ich mich übrigens auch manchmal erinnern.“

„Also, schön Liebe verteilen und seid nicht zu hart zu euch oder anderen!“, schreibt sie zum Schluss. Sie bekommt dafür viel Zuspruch – nicht nur von Fans, sondern auch Kollegen aus der Branche haben sich zu Wort gemeldet. „Sehr ehrlich, danke dafür..“, antwortet die Komikerin Ilka Bessin. Cathy Hummels verschickte Herz-Emojis und auch BossHoss-Sänger Alec Völkel lobte den Post. Lena Meyer-Landrut hat übrigens nicht verraten, an welcher Krankheit sie genau leidet.