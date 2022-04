Lena Meyer-Landrut: Die Sängerin sagt alle Termine ab!

Das ist bitter für die Fans! Lena Meyer-Landrut wollte in diesem Jahr auf Tour gehen. Die Sängerin hat jedoch nun alle Termine abgesagt. In einem Statement bei Instagram geht die „Satellite“-Interpretin auf die Gründe ein.

Die Fans von Lena Meyer-Landrut müssen ganz stark sein! Eigentlich sollte es in diesem Jahr im Rahmen ihrer Sommertour viele Konzerte der Sängerin geben – doch daraus wird erstmals nichts. Die Musikerin hat sich nämlich dazu entschieden, alle Auftritte abzusagen. Hintergrund ist die Corona-Pandemie – die Infektionszahlen seien für sie einfach zu hoch, in vollen Hallen aufzutreten und sei in einer solchen Zeit nicht verantwortungsbewusst.

Lena Meyer-Landrut gibt Statement ab

In einem langen Statement bei Instagram wendet sich Lena Meyer-Landrut jetzt an die Fans. „Ihr Lieben, ich möchte leider meine Tour im Juni 2022 sowie die Festivalauftritte im Sommer absagen. Ich spüre eine Verantwortung euch gegenüber und fühle mich selber noch nicht sicher genug, in Anbetracht der anhaltenden Corona-Pandemie mit einer vollen Produktion in meist ausverkauften, vollen Hallen zu spielen. Mein Gefühl ist: Die Zeit ist noch nicht reif“, schreibt die Sängerin in dem sozialen Netzwerk.

„Ich möchte mit euch zusammen Konzerte erleben, wenn wir alle sorgenfreier sind und uns in den Armen liegen und feiern können und gemeinsam eine unbeschwerte Zeit haben dürfen. Mein Gefühl ist, dass es im Moment leider nicht möglich ist. Ich möchte euch nicht gefährden. Das ist meine persönliche Entscheidung und ich verurteile oder bewerte niemanden, der oder die sich anders entscheidet und Konzerte und große Veranstaltungen spielt oder stattfinden lässt.

Es schmerzt mich zutiefst, viele von euch zu enttäuschen und kann es kaum ertragen, euch traurig zu wissen. Glaubt mir, es fällt mir nicht leicht", schreibt Lena Meyer-Landrut weiter.