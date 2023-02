Leiche im Kühlschrank entdeckt: Schwiegereltern zerstückeln Influencerin!

Abby Choi war erst seit einigen Wochen noch in einer Zeitschrift zu sehen. Nun ist das Model tot! Ihre Leiche ohne Kopf wurde zerstückelt in einem Kühlschrank entdeckt. Die Schwiegereltern sollen die Influencerin laut Medienberichten getötet haben.

Die Influencerin hatte eine Fanbase von mehr als 80.000 Usern im Netz. Der schreckliche Fall um den Tod der 28-Jährigen macht ganz Asien fassungslos. Abby Choi wurde am Dienstag als vermisst gemeldet. Das Haus des Ehemanns wurde daraufhin von der Polizei gestürmt. Dort machten die Beamten den schrecklichen Fund: Die Leiche des Models wurde zerstückelt im Kühlschrank gefunden.

Leiche ohne Kopf im Kühlschrank entdeckt

Im Kühlschrank wurden zwei Beine entdeckt. Auch persönliche Gegenstände sowie der Ausweis der 28-Jährigen wurden in dem Haus entdeckt. Der Bruder des Ehemannes und die Schwiegereltern wurden daraufhin festgenommen. Ihr Mann selbst ist auf der Flucht. „In der Wohnung haben wir Werkzeuge gefunden, die zum Zerstückeln eines menschlichen Körpers benötigt werden, darunter Fleischwölfe, Kettensägen, lange Regenmäntel, Handschuhe und Masken“, sagt Polizei-Chef Alan Chung laut Medienberichten.

Der Kopf, Oberkörper und Hände der Influencerin wurden bisher nicht gefunden. In Kochtöpfen war jedoch menschliches Gewebe entdeckt wurden. Abby Choi war in Hongkong ein echter Star und hat sich auf zahlreichen Events blicken lassen. Auch in Europa war die 28-Jährige keine Unbekannte, denn dort lief sie auf einigen Modeschauen. Hintergrund des Mordes sind noch unklar – es soll sich aber offenbar um Geld gehandelt haben, wie die Polizei vermutet. Denn finanziell lag das Model wohl im Streit mit der Schwiegerfamilie.