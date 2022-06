Leah Remini: Was macht die King of Queens-Darstellerin heute?

Die Kultserie „King of Queens“ hatte international riesige Erfolge zu feiern. So schafften auch gleich mehrere Darsteller der Serie ihren großen Durchbruch. Darunter auch Leah Remini. Allerdings endete die Serie schon vor 15 Jahren. Was wohl aus der Schauspielerin geworden ist? Konnte sie an den Erfolg anknüpfen?

Es gab so einige US-amerikanische Serien, die so erfolgreich waren, dass sie auch in Europa eine große Zuschauerzahl hatten. Die Kultserie „King of Queens“ gehört da auf jeden Fall dazu. Unter den Hauptdarsteller war neben Kevin James und Jerry Stiller auch Leah Remini, welche ihren großen Durchbruch schaffte. Aber was macht sie eigentlich seit dem Serienende?

Das ist Leah Remini

Sie wurde am 15. Juni 1970 in New York City geboren und begann ihre Karriere mit einem Werbespot für Motoröl. Das erste Mal im Fernsehen sah man sie 1991 in der Serie „Ganz große Klasse. Da war sie gerade einmal 19 Jahre alt. So arbeitete sie sich durch viele kleine Serien immer weiter hoch. Ihren ganz großen Durchbruch schaffte sie letztendlich durch „King of Queens“, in der sie neun Jahre lang zu sehen war. Übrigens war sie 35 Jahre lang Mitglied bei Scientology. Ihre Mutter brachte sie damit in Berührung. 2013 verließ sie allerdings die Sekte.

Was macht die Schauspielerin heute?

Nachdem „King of Queens" endete, war das noch lange kein Grund für Leah Remini ihre Schauspielkarriere zu beenden. So sah man sie auch weiterhin in vielen verschiedenen Filmen und Serien. Allerdings konnte sie keine Rolle mehr auf diesem Level ergattern. So sah man sie zuletzt in den Serien „The Exes" und „Kevin Can Wait". Ihre letzten Filme waren „The Clapper" und „Mad Families". In der Fernsehsendung „The Masked Singer" war ihr bisher letzter Auftritt – das war vor zwei Jahren. Sicher wird man sie in Zukunft auch noch in anderen Rollen und Sendungen sehen.