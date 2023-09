Laut Studie: Darum stöhnen Frauen wirklich beim Sex!

Das Stöhnen der Frau beim Sex ist ein großes Zeichen für Lust und voller Leidenschaft – zumindest denken das viele. Für den Mann ist das ein positives Zeichen. Eine Studie ist dem Thema genauerer auf der Grund gegangen und kommt zu einem überraschenden Ergebnis.

Die Männer lieben es, wenn die Frau beim Sex stöhnt. Je lauter sie sich zeigen, desto potenter soll der Mann sein – zumindest glauben das viele. Das Stöhnen der Frau hat beim Geschlechtsverkehr aber einen ganz anderen Grund – zumindest laut einer Studie. Denn diese kommt zu einem überraschenden Ergebnis und verrät, was wirklich hinter den Lauten steckt.

Darum stöhnen Frauen beim Sex

Die Wissenschaftler Gayle Brewer und Colin Hendrie wollten sich in einer Studie genauerer mit dem Thema beschäftigen, weshalb Frauen beim Geschlechtsverkehr stöhnen. Demnach hat das nur wenig mit dem Gefühlsempfinden zu tun. „66 Prozent der Frauen nutzen die Laute, um die Ejakulation des Mannes zu beschleunigen“, heißt es in der Studie. 92 Prozent der befragten Frauen sind der Meinung, dass Stöhnen das männliche Selbstbewusstsein stärken würde. 87 Prozent der Frauen gaben zu, mit den Lauten das Selbstbewusstsein des Partners aufzubauen und ihm ein gutes Gefühl geben zu wollen. Langeweile, Stress, Müdigkeit oder auch Schmerzen sind Gründe, weshalb Frauen die Ejakulation des Mannes beschleunigen wollen. Für ihre Untersuchung befragen die Forscher 71 Frauen im Alter zwischen 18 und 48 Jahren. Die Ergebnisse wurden bereits im Jahr 2011 in den Archives of Sexual Behavior veröffentlicht.

Männer müssen also ganz stark bleiben, denn das Stöhnen ist kein Ausdruck echter Lust und Leidenschaft. „Während des Vorspiels kommen viele Frauen selbst zum Höhepunkt. Jedoch gaben viele an, parallel zum Höhepunkt des Mannes, also seiner Ejakulation, laut zu stöhnen“, schreiben die Wissenschaftler in ihrer Studie. Fun Fact: Umso stiller die Frau wird, umso größer ist die Lust! Denn die Befragten gaben an, dass sie den Höhepunkt am liebsten schweigend genießen. Schon gelesen? Sex-Trend Gooning: So gefährlich kann Selbstbefriedigung werden!