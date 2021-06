Laut Studie: Apple könnte viele Kunden wegen iPhone-Namen verlieren!

Im September ist es wieder soweit. Dann dürfte nämlich ein neues iPhone herauskommen – genauer gesagt das iPhone 13. Doch dieser Name könnte Apple große Sorgen machen, wenn sie auf eine neue Studie aufmerksam werden. Der Name könnte den Umsatz einbrechen lassen, wenn man der Umfrage eines US-Unternehmens glaubt.

Es ist oft gar nicht so wichtig, was in einem Smartphone drin ist. Oft ist der Name oder das Design viel wichtiger. Immerhin sieht man immer nur das Äußere, wenn man das Gerät in der Hand hat. Doch genau das könnte dem Technikriesen jetzt stark zusetzen. Der Name des neuen Smartphones hätte super starke Auswirkungen auf die Verkaufszahlen – und das alles wegen eines Aberglaubens.

Die Unglückszahl und das iPhone

Jeder Apple-Fan weiß, dass der September ein ganz besonderer Monat ist. Dann werden nämlich immer die neuen Produkte vorgestellt – vor allem iPhones lassen die Herzen höherschlagen. Doch weil bekanntlich nach der 12 die 13 kommt, könnte das bei Apple für Kopfschmerzen sorgen. Eine Unglückszahl bei einem Produkt im Namen einzubauen, ist nie gut. Und das zeigt auch eine aktuelle Studie. Die US-amerikanische Firma SellCell hat nun eine Umfrage veröffentlicht, die ein krasses Bild vermittelt. So würde jeder fünfte Apple-User allein wegen des Namens das Gerät nicht kaufen.

Statistik verrät sogar noch mehr über User

Laut Befragung hätten doppelt so viele Männer Angst vor der Unglückszahl. Genauer gesagt sind es 24,9 Prozent – bei den Frauen sind es nur 11,7 Prozent. Genau deshalb wünschen sich viele Nutzer einen anderen Namen für das Gerät. In der engeren Auswahl steht iPhone 2021, iPhone 21, iPhone 12 S und iPhone 14. Dabei stimmten 38 Prozent für das iPhone 2021 und wäre damit der klare Sieger. Ob und wie Apple auf diese Studie reagiert, bleibt abzuwarten. Spätestens im September dürften wir dann mehr wissen. Es könnte natürlich auch sein, dass erst im nächsten Jahr ein neues Gerät erscheint. Schon gelesen? Darum solltest du die Whatsapp-Kamera nicht verwenden.