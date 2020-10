Laura Müller: Dieser Rapper will sie daten!

Seitdem Michael Wendler mit wilden Theorien auf Instagram um sich warf und aus der DSDS-Jury austrat, gab es eine Menge Spekulationen, wie es zwischen ihm und seiner Ehefrau Laura Müller weitergeht. Bisher hat sie noch keine klare Stellung bezogen. Immerhin ist der Druck auf den beiden zurzeit riesig. So mancher Star möchte der 20-Jährigen – so manch anderer aber sogar daten.

Für Michael Wendler hätte es eigentlich nicht besser laufen können. Erst bekam er einen begehrten Platz am Tisch der DSDS-Jury und dann startete er mit Kaufland noch eine riesige Werbekampagne. Doch plötzlich schmiss er mit wilden Verschwörungstheorien um sich und das Kartenhaus fiel ein. Seine Ehefrau Laura Müller hatte noch keine klare Stellung zu den Theorien seines Ehemanns bezogen. So mancher spekuliert sogar darauf, dass sich das Pärchen bald trennen könnte. Deshalb machte ihr jetzt ein ganz besonderer Star ein Angebot.

Dieser Star will Laura Müller daten

Dabei handelt es sich um keinen Geringeren als den Deutschrap-Superstar Bonez MC. Nicht nur für schnelle Autos und Musik hat er ein Herz – sondern auch ganz besonders für Frauen. So sah man ihn zum Beispiel bei einem Basketballspiel mit Silvie Meis. Auf Instagram fragte er die 20-Jährige ganz direkt, ob sie ihn denn nicht mal gern treffen könnte. ,,Bist du immer noch mit dem Vogel zusammen oder kann man dich jetzt mal daten”, schrieb er ihr per DM auf Instagram ganz provokant. Den Screenshot teilte er dann in seiner Instagram-Story. Scheinbar hat sie aber nicht wirklich Interesse an ihm. Auf dem Screenshot kann man nämlich erkennen, dass sie es gelesen hat.

Er zählt zu den erfolgreichsten Künstlern

In der Rapbranche ist Bonez MC eine wahre Größe. Vor zwei Jahren schaffte er mit RAF Camora einen krassen Rekord. 13 der 14 Songs in den Charts kamen von den beiden. Und auch sonst räumten sie jede Menge Preise ab. Allein die Single ,,Ohne Mein Team” wurde über eine Million Mal verkauft. Nicht zuletzt hat er diesen Erfolg aber auch seinen Schlagzeilen zu verdanken. Immer wieder sorgt der 34-Jährige mit unüberlegten oder provokanten Aktionen für Aufsehen. Schon gelesen? Hat sich Laura Müller die Lippen aufspritzen lassen?