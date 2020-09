Laura Müller: Diesen Job soll sie bei DSDS übernehmen!

Es war eine riesige Überraschung: Michael Wendler wird neben Dieter Bohlen, Maite Kelly und Mike Singer in der Jury bei “Deutschland sucht den Superstar” sitzen. Doch nicht nur der Schlagersänger, sondern auch seine Freundin ist dabei: Laura Müller wird in der Castingshow einen ganz besonderen Job übernehmen.

Das Liebespaar scheint es wohl nur im Doppelpack zu geben. Michael Wendler und Laura Müller sind nicht nur ein Paar, sondern arbeiten künftig auch beruflich zusammen. Denn nicht nur der Sänger, sondern auch die Influencerin ist in der Show dabei – jedoch nicht als Jurorin. Denn die 20-Jährige ist für eine ganz andere Aufgabe im Einsatz.

Laura Müller ist bei DSDS dabei

“Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team, besonders natürlich mit Dieter Bohlen”, schrieb die Wendler-Gattin bei Instagram. “Und ja, ich sage nicht umsonst ‚wir‘, denn ich hab auch einen kleinen Job. Und da freue ich mich wirklich sehr und fühle mich sehr sehr geehrt”, teilt Laura Müller ihrer Community weiter mit.

Wendler-Freundin soll Influencer Coach werden

Welche Aufgabe das genau sein wird, hat sie nicht verraten. Doch nun sind einige Details durchgesickert! Denn Laura Müller soll angeblich “Influencer Coach” werden – das gab es bisher bei DSDS noch nie. Soziale Netzwerke werden immer wichtiger. Laura Müller soll den Kandidaten unter die Arme greifen, um bei Instagram & Co. eine Reichweite aufzubauen. RTL selbst hat das bisher aber noch nicht bestätigt. Übrigens: Laura Müller ist bei Instagram selbst mega erfolgreich und hat in dem sozialen Netzwerk mehr als 580.000 Follower (Stand: 13.09.2020). Bei ihr könnten sich die Kandidaten bei DSDS definitiv was abschauen. Schon gelesen? DSDS-Hammer: Michael Wendler wird Juror!