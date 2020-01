Laura Müller: Das sagt Michael Wendler zum Playboy-Shooting!

Laura Müller ist alles andere als schüchtern! Die Freundin von Michael Wendler hat sich für den Playboy ausgezogen. Dort zeigt die 19-Jährige ihre sexy Kurven – aber wie war das Shooting eigentlich für die Influencerin?

Die 19-Jährige ist derzeit im Playboy zu sehen – und zwar komplett nackt! Michael Wendler stand ihr von Beginn an zur Seite. „Er meinte sofort: ‚Mach das!'“, sagt Laura Müller im Interview mit dem Playboy. „Er war nicht eifersüchtig, sondern hat mich in der Entscheidung bestärkt. Nach so kurzer Zeit eine solche Auszeichnung zu erhalten, ist unglaublich für mich. Ich kenne viele Frauen, die gern im Playboy wären“, so die 19-Jährige weiter. Michael Wendler sei total stolz auf seine Liebste.

Darum geht Laura Müller so oft mit Sex um

Doch wie kommt es eigentlich, dass Laura eigentlich so offen mit dem Thema Sex umgeht? „Ich bin nicht schüchtern und sage gern, was ich denke, auch wenn es um Sex geht. Ich fühle mich sehr selbstbewusst. Vermutlich liegt es daran, dass ich eine tolle Kindheit hatte“, sagt sie in dem Gespräch.

So war das Shooting für die Influencerin

In der Bild plauderte Laura Müller auch offen über das Shooting. „Es war in einer luxuriösen Villa, in der ich die Hüllen fallen ließ. Ich bin so dankbar, diese wundervolle Erfahrung gemacht zu haben“, schwärmte die 19-Jährige. „Es ist unfassbar aufregend, wenn man die ersten Bilder noch vor Ort zu Gesicht bekommt. Eine Mischung aus Stolz und Glücksgefühlen“, so Laura Müller weiter. „Die Produktion war mit Abstand die schönste, die ich gemacht habe. Ich hatte ein tolles Team um mich herum, welches ich auch in mein Herz geschlossen habe“, erinnert sie sich. Schon gelesen? Laura Müller: Liebeserklärung an Michael Wendler!