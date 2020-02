Laura Müller: Darum riet ihr Michael Wendler von Let’s Dance ab!

Bei „Let’s Dance“ schwang Laura Müller erstmals das Tanzbein und konnte mit ihrer Performance die Jury sogar überzeugen. Ihr Freund Michael Wendler nahm vor vier Jahren an der RTL-Tanzshow teil – aufgrund seiner Erfahrungen hat er seiner Liebsten von der Teilnahme abgeraten.

Michael Wendler fegte damals selbst übers Tanzparkett. Nachdem Laura Müller die Anfrage für „Let’s Dance“ bekam, hat der Schlagerstar ihr von der Sendung abgeraten. „Ich habe ihr sofort, als die Anfrage kam, davon abgeraten, mitzumachen“, erzählt der Schlagerstar in einem Interview mit RTL.

Michael Wendler war gegen Teilnahme

Der Grund: Man unterschätze die körperlichen Anstrengungen und wollte das seiner Freundin ersparen. „Es sieht so sweet aus, wenn man am Freitagabend über die Tanzfläche fegt, aber da steckt so viel mehr Arbeit dahinter“, sagt Michael Wendler weiter. Dennoch wollte Laura Müller unbedingt bei „Let’s Dance“ teilnehmen. „Sie sagte mir, ohne mit der Wimper zu zucken: ‚Ich will das. Ich will bei ‚Let’s Dance‘ dabei sein.‘ Was soll ich dann noch dazu sagen?“, so der Musiker.

Für Laura Müller geht ein Traum in Erfüllung

Für Laura Müller geht mit der Teilnahme an der Show ein Traum in Erfüllung. „‚Let’s Dance‘ war ein Traum von mir. Ich verfolge die Sendung schon seit einigen Jahren und liebe das Format. Dass ich jetzt tatsächlich dabei sein darf, ist für mich noch unvorstellbar“, verriet die Influencerin. „Professionell habe ich noch nie getanzt, aber nebenbei in der Freizeit. Ich glaube, ich tanze seitdem ich sieben bin. In der Tanzschule war ich aber nicht. Ich wollte immer Rock n‘ Roll tanzen, aber ich komme aus einer kleinen Stadt und da gab es nie junge Männer, die Lust darauf hatten. „Let’s Dance“ ist eine riesen Herausforderung, aber ich freue mich darauf. Ich liebe tanzen!“, sagt sie. RTL und TVNOW zeigen „Let’s Dance“ immer freitags um 20:15 Uhr.