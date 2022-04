Last One Laugh: Die dritte Staffel ist da!

Das Prinzip des Formats „LOL: Last One Laugh“ ist nicht nur simpel, sondern gleichzeitig auch richtig genial. Es geht darum, dass zehn Stars in einem riesigen Wohnraum mit Bühne eingesperrt sind und niemand lachen darf. Jeder Promi hat zwei Leben. In sechs Stunden geht es also darum, wer am längsten durchhalten kann, nicht zu lachen. Da ist die Unterhaltung schon vorprogrammiert. Nun ist die dritte Staffel endlich da.

Ein Serienformat muss gar nicht so kompliziert sein, damit es gut unterhält. Das zeigt Michael „Bully“ Herbig mit „LOL: Last One Laugh“. Schon die ersten beiden Staffeln waren super erfolgreich. Vor fast genau einem Jahr war bei Amazon Prime Video die erste Ausgabe verfügbar. Nun gibt es schon die dritte, bei der viele neue Stars zu sehen sind.

Die dritte Staffel ist verfügbar

Zwar gibt es immer wieder Promis, die wiederholt in den Staffeln vorkommen, doch im Großen und Ganzen gibt es normalerweise eine Vielzahl neuer Stars. Ab sofort ist die dritte Staffel verfügbar. Jeden Donnerstag werden zwei neue Folgen der aktuellen Ausgabe veröffentlicht. Das Prinzip und die Regeln sind immer noch die gleichen – auch wenn sich das Star-Ensemble etwas verändert hat.

Diese Stars sind diesmal dabei

Dieses Mal sind Palina Rojinski, Hazel Brugger, Michelle Hunziker und Olaf Schubert ganz frisch dabei. Es ist ihr erstes Mal im Format. Dagegen sieht es bei Carolin Kebekus und Mirco Nontschew anders aus. Für die beiden ist es nämlich bereits das zweite Mal. Anke Engelke ist der einzige Promi, der schon zum dritten Mal teilnimmt und ist damit sozusagen der Stammgast bei „LOL: Last One Laugh".