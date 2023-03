Lance Reddick: John Wick-Star stirbt mit 60 Jahren!

Lance Reddick ist tot. Der Schauspieler ist im Alter von 60 Jahren verstorben. Die „John Wick“-Filme machten ihn weltberühmt. Sein neues Film kommt gerade erst ins Kino.

Der Schauspieler starb inmitten der Werbetour zu „John Wick: Kapitel 4“. Die Leiche von Lance Reddick wurde in seinem Haus in Kalifornien entdeckt, wie das Promimagazin TMZ berichtet. Der Tod kommt überraschend: Erst am Mittwoch hatte der Schauspieler bei Instagram noch ein Foto mit seinem Hund gepostet. Eigentlich sollte er in der kommenden Woche in der Talkshow von Kelly Clarkson auftreten. Der Streifen kommt am 23. März 2023 in die Kinos.

Lance Reddick wurde am 7. Juni 1962 in Baltimore geboren. Nach seinem Highschool-Abschluss besuchte er die University of Rochester. Später trat er zunächst auf Theaterbühnen auf, später stand er für die Krimiserie „New York Undercover“ sowie der Produktion “ Swift Justice“ vor der Kamera. Mit „Godzilla“ oder „Ausnahmezustand“ folgen größere Hollywood-Blockbuster.

Mit „The Wire“ feierte Lance Reddick große Erfolge

Große Erfolge feierte er mit der Serie „The Wire“. Im Jahr 2000 gewann er den Emmy für seine Rolle in der HBO-Miniserie „The Corner“. Sein Tod kommt völlig überraschend – Promi-Kollegen und Fans sind fassungslos. Man geht derzeit von einem natürlichen Tod aus. „Wir sind zutiefst betrübt und untröstlich über den Verlust unseres geliebten Freundes und Kollegen Lance Reddick. Er war ein absoluter Profi und es war eine Freude, mit ihm zu arbeiten. Unsere Liebe und Gebete sind bei seiner Frau Stephanie, seinen Kindern, seiner Familie und seinen Freunden. Wir widmen den Film seinem liebevollen Andenken. Wir werden ihn schmerzlich vermissen“, teilen John Wick-Schöpfer Chad Stahelski und Hauptdarsteller Keanu Reeves mit. Schon gelesen? Mutter teilt verstörende Fotos: Wurde Aaron Carter ermordet?