Lana Del Rey: Was macht die Sängerin heute?

Lana Del Rey eroberte mit Songs wie „Summertime Sadness“ oder auch „Young and Beautiful“ die Charts. Allein diese beiden Songs haben auf Spotify fast 1,2 Milliarden Streams. Doch was macht die Sängerin eigentlich derzeit? Denn zuletzt wurde es etwas ruhiger um die Musikerin.

Mit ihren Songs schaffte sie den ganz großen internationalen Durchbruch. Allerdings ist sie auch eine Sängerin, die man in der Öffentlichkeit auch gar nicht so oft zu Gesicht bekommt. Es ist eher ruhig um sie. Die ganz großen Lieder von ihr sind auch schon in die Jahre gekommen. Und selbst ihre Social-Media-Kanäle hatte sie damals gelöscht. KUKKSI hat mal gecheckt, was aus der Sängerin geworden ist.

Das ist Lana Del Rey

Sie wurde am 21. Juni 1985 in New York als Elizabeth Woolridge Grant geboren. Lana Del Rey ist sozusagen nur ihr Künstlername. Ihren ganz großen Durchbruch schaffte sie vor elf Jahren mit dem Song „Video Games“. Ab diesem Moment lief sie auf Dauerschleife auf Musikkanälen wie MTV oder VIVA. Natürlich eroberte sie auch die Radios und die Charts in Europa und den USA. Zwar konnte sie dann auch noch mit anderen Songs in den darauffolgenden Jahren noch eine Schippe drauf legen, doch zurzeit wurde es etwas ruhiger um sie.

Das macht die Sängerin heute

Die Sängerin ist der Musik auf jeden Fall treu geblieben. Im letzten Jahr veröffentlichte sie zwei Alben. „Chemtrails over the Country Club" war in Europa und den USA noch ein totaler Erfolg, „Blue Banisters" dagegen blieb hinter den Erwartungen zurück. Dennoch kam sie in den Charts von Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien und den USA in die Top Ten-Charts. Doch normalerweise ist man von ihr nur die ersten drei Plätze gewohnt. Für die Fernsehserie „Euphoria" machte sie übrigens in diesem Jahr den Titelsong. Das Lied selbst heißt „Watercolor Eyes" und wurde als einzelner Song am 21. Januar veröffentlicht.