LaFee: Die Sängerin feiert ihr Comeback!

Die Musiksängerin feierte vor fünfzehn Jahren ihr großes Debüt – das wurde zum vollen Erfolg. Mit der Single ,,Virus“ schaffte sie ihren Durchbruch im deutschsprachigen Raum und wurde zum großen Teenie-Idol. Auch die Jahre darauf machte sie noch erfolgreich Musik. Doch obwohl sie die Jahre darauf auch noch aktiv war, verschwand sie so langsam von der Bildfläche. Nun ist sie wieder zurück und feiert ihr Comeback!

Was waren das noch für Zeiten als Tokio Hotel und LaFee ganz oben in Charts waren? Das ist schon viele Jahre her. Doch bald könnte es wieder so weit sein, dass zumindest die Sängerin vielleicht wieder den ein oder anderen Top Hit veröffentlicht und ganz weit oben mit dabei ist. Der erste Schritt ist getan. Sie feiert ihr Comeback.

Das ist LaFee

Mit bürgerlichen Namen heißt die 30-Jährige eigentlich Christina Klein. Vor genau fünfzehn Jahren wurde sie zu einem echten Teenie-Star mit ihren Songs. Als jedoch der Erfolg mit der Musik so langsam nachließ, hatte sie sogar ein paar Auftritte im Fernsehen. So sah man sie von 2014 bis 2017 in der RTL-Soap ,,Alles was zählt“. Dort schlüpfte sie in die Rolle der Iva Lukowksi. In den folgenden Jahren veröffentlichte sie zwar noch einzelne Songs, aber damit war es das dann auch erst einmal um sie. Es wurde ruhig. Doch 2020 wurde via Instagram bekannt, dass sie wieder im Tonstudio Songs aufnimmt.

Sie feiert ihr Comeback

Nicht nur, dass die Sängerin ein komplett neues Album mit dem Namen ,,Zurück in die Zukunft" veröffentlicht hat. Das frühere Teenie-Sternchen LaFee setzt noch einen drauf. Die 30-Jährige hat nämlich den Song ,,Rock me Amadeus" hat nämlich ein Duett mit Falcos originalen Tonspuren rausgehauen. Das Musikvideo ist dabei sehr nah am Original angelehnt. Der Song ist nun schon die dritte Single zum neuen Album.