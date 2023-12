The Voice of Germany 2023: Diese Kandidaten stehen im Finale!

Bei „The Voice of Germany“ wird es langsam richtig ernst! Am Freitag stand das Halbfinale der Musikshow an. Jetzt steht fest, welche Talents es ins Finale geschafft haben und in der kommenden Woche um den Sieg kämpfen werden.

Angetreten sind fünf Talents aus Team Bill und Tom, vier aus Team Shirin, zwei aus Ronans Gruppe und für Giovanni ging nur eine Kandidatin ins Rennen. Alle Kandidaten konnten mit ihrer Performance sowohl die Teams als auch die Zuschauer überzeugen. Dennoch haben es nur einige Talents ins Finale geschafft.

Das sind die Finalisten

Für Malou Lovis Kreyelkamp aus Team Bill & Tom, Joy Esquivias aus Team Shirin, Egon Herrnleben aus Team Ronan, Emely Myles aus Team Ronan sowie Desirey Sarpong Agyemang aus Team Giovanni geht die Reise bei „The Voice of Germany“ weiter. Denn diese fünf Kandidaten stehen im großen Finale der Show. „Geile Scheisse“, schrie Ronan laut bei der Verkündung, dass zwei seiner Talents im Finale um den Sieg kämpfen werden. Die Zuschauer entscheiden, wer im Finale die Nase die vorn hat und die Show gewinnt. Am 8. Dezember 2023 geht es für die Finalisten um alles oder nichts.

Zuschauer sind empört

Einige Zuschauer haben im Netz jedoch Kritik geäußert. Denn nicht alle Finalisten haben ihren Platz im Finale verdient, wie einige User finden. Und manche sind sich sicher: Die Entscheidung war nur ein abgekartetes Spiel! „Zuuuufällig alle Coaches weiter, obwohl Desirey total schief gesungen hat. Ich kann nicht nachvollziehen, dass eine Finja und ein Fischi raus sind und Joy, die nur rumschreien kann, weiter ist“, meint ein User laut TV Digital. Ein anderer meint: „Es scheint, es war abgemacht, dass jeder Coach ins Finale kommt!“ In einem weiteren kritischen Kommentar heißt es: „Ach, lächerliche Entscheidung. Joel und Marc beide raus? Unglaublich. Hauptsache von jedem Coach ist einer weiter. Also ich weiß schonmal, was ich am Freitag nicht tun werde.“