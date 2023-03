Lady Gaga: Zieht sich die Sängerin bald aus der Öffentlichkeit zurück?

Lady Gaga ist aus der Musikbranche nicht mehr wegzudenken. Seit 15 Jahren stürmt die Sängerin die Charts mit Hits wie „Poker Face“ oder „Bad Romance“. Doch zieht sich die Musikerin schon bald aus der Öffentlichkeit zurück?

Zu den erfolgreichsten Sängerinnen weltweit gehört Lady Gaga. Den Pophimmel mischt die Sängerin seit über einem Jahrzehnt ordentlich auf. Neben ihrer Musikkarriere startete sie auch als Schauspielerin durch und ergatterte einige Hauptrollen in Kinofilmen. Für das Drama „A Star is Born“ wurde sie sogar für einen Oscar nominiert.

Hängt Lady Gaga ihre Karriere aber nun an den Nagel? In einem Interview hat die Sängerin jetzt angedeutet, sich möglicherweise aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen. „Ich bin wirklich sehr daran interessiert, ein Leben in Abgeschiedenheit zu führen. Es ist wirklich schön, Zeit zu haben, um allein zu sein und sich zu entfalten“, erklärt die Sängerin gegenüber dem Wallpaper Magazin.

Lady Gaga nimmt Abstand vom Blitzlichtgewitter

Schon zuletzt hat sich Lady Gaga oft zurückgezogen und Zeit am liebsten zu Hause verbracht. „Ich bin sehr viel zu Hause und arbeite… Das ist das, was mich wirklich glücklich macht“, so Lady Gaga. Doch schon in wenigen Wochen hat Lady Gaga den nächsten großen Auftritt – und zwar bei der Oscar-Verleihung. Dort ist sie nämlich nicht nur Gast, sondern auch für „Top Gun: Maverick“-Song „Hold My Hand“ nominiert. Schon gelesen? Lady Gaga: So hat sich der Popstar verändert