Lady Gaga zerlegt Düsseldorf: Das passierte hinter den Kulissen!

Was für ein grandiose Show in Düsseldorf! Zehntausende Fans reisten zum ersten Konzert der „The Chromatica Ball“-Tour an. Die Pop-Sängerin brachte die Fans in der ausverkauften Merkur-Arena in Extase. KUKKSI war vor Ort und hat sich den Auftritt des Weltstars angeschaut.

Die Tour „The Chromatica Ball“ wurde aufgrund der Corona-Pandemie zweimal verschoben. Am 17. Juli 2022 war es dann endlich soweit: Lady Gaga präsentierte ihren ersten Auftritt. Die Fans waren ganz aus dem Häuschen und belagerten bereits Stunden vor dem Auftritt das Hotel der Sängerin. Neben neuen Songs gab die Sängerin auch einige alte Hits zum Besten – dazu zählten beispielsweise „Poker Face“ oder „Bad Romance“.

So lief der Welttournee-Auftakt von Lady Gaga

KUKKSI-Reporter Oliver Stangl hat sich die Show in Düsseldorf angeschaut. Bereits einige Stunden vor dem Konzert versammelten sich Fans vor der Merkur-Arena in Düsseldorf – einige versuchten noch, Tickets im letzten Moment zu ergattern. Der Einlass war gegen 18:30 Uhr – eigentlich sollte das Konzert um 19:30 Uhr beginnen, aber Lady Gaga hat die Fans etwas länger warten lassen, welche sich in der Zeit schon mal warm gesungen und getanzt haben. Um kurz nach 21 Uhr war es dann soweit: Der Weltstar hat die Bühne betreten!

Spektakuläre Show in Düsseldorf

Nicht nur die Musik feierten die Fans, sondern auch die grandiose Show an sich – und diese hatte es in sich! Mit dem düster wirkendem Bühnenbild, welche aus grauen Betonblöcken bestanden, verlieh die Sängerin jedem Song mehr Leben. Hinzu kamen zahlreiche Special-Effekte – zum Hit „Telephone“ schossen Feuerfontänen über die Zuschauer hinweg. Und auch die zahlreichen Outfits von Lady Gaga waren wieder populär und sorgten für den Wow-Effekt – das ging von einem glänzenden Einteiler bis hin zu einem goldenen Anzug. „Ich habe euch so sehr vermisst. Es gab eine lange Zeit, in der ich nicht wusste, ob ich je wieder auf Tour gehen würde“, gestand die 36-Jährige. „Düsseldorf! Germany! Dankeschön!“, rief die Sängerin den Fans zu. Lady Gaga wird im Rahmen der „Chromatica Ball“-Tour in 17 weiteren Städten auftreten. Schon gelesen? Lady Gaga: So hat sich der Popstar verändert