Lady Gaga: So hat sich der Popstar verändert!

Schrill, wild und anders: Lady Gaga fiel zu Beginn ihrer Karriere vor allem durch verrückte Outfits auf. Modisch ist es um den Popstar zumindest etwas ruhiger geworden – weniger ist mehr lautet das Motto der Mode-Ikone. KUKKSI zeigt, wie sich die Sängerin im Laufe ihrer Karriere verändert hat.

Im Jahr 2008 hatte Lady Gaga ihren großen Durchbruch. Mit Hits wie „Poker Face“, „Paparazzi“ oder „Just Dance“ eroberte die Sängerin die Charts. In den Clubs liefen ihre Hits hoch und runter und erfreuen sich auch noch heute großer Beliebtheit. Die Sängerin ist zudem einer der größten LGBTQI-Ikonen der Popwelt.

Mit ihren Outfits sorgt Lady Gaga für einen Wow-Effekt

Doch nicht nur ihre Hits sorgten für Schlagzeilen, sondern auch ihre Outfits – die schrillen Looks waren ein absoluter Hingucker und ihr Markenzeichen. Im Laufe der Jahre änderte sie ihren Look und ist heute modisch etwas ruhiger – weniger ist eben oft mehr. Manchmal zeigt sich Lady Gaga bei Instagram sogar ungeschminkt ohne großen Popdiven-Glamour – das wäre damals undenkbar gewesen. Bei den Fans kommt das gut an, dass sich die Sängerin auch immer mal wieder von ihrer natürlichen Seite zeigt – aber klar: Ihre verrückten Outfits werden dennoch gerne gesehen. Bei Red Carpet Events oder auch Auftritten lässt sich die Sängerin mit ihrem Outfit immer was Besonderes einfallen und sorgt damit oft für einen absoluten Wow-Effekt.

Durchbruch im Jahr 2018

Mit richtigem Namen heißt Lady Gaga übrigens Stefani Joanne Angelina Germanotta. Ihren Durchbruch hatte sie mit dem Album „The Fame“ im Jahr 2008. Sie verkaufte um die 150 Millionen Tonträger – damit gehört sie zu den erfolgreichsten Sängerinnen weltweit. Insgesamt hat sie sechs Studioalben veröffentlicht – eins davon mit Jazz-Musiker Tony Bennett. Das zweite gemeinsame Studioalbum soll im Oktober 2021 erscheinen. Seit Dezember 2018 spielte Lady Gaga regelmäßig zwei Showprogramme in Las Vegas. Bei der Amtseinführung von Joe Biden als Präsident der Vereinigten Staaten sang Lady Gaga im Januar 2021.

Lady Gaga ist auch Schauspielerin

Doch nicht nur als Sängerin hat sich Lady Gaga einen Namen gemacht, sondern auch als Schauspielerin. In dem Streifen „A Star Is Born “ gelang ihr der Durchbruch und war für einen Oscar als „Beste Hauptdarstellerin“ nominiert und erhielt die Auszeichnung für den „besten Filmsong“. Zudem erhielt sie zwölf Grammys und zwei Golden Globes. Sie war aber auch noch in weiteren Filmen zu sehen – darunter „Men in Black 3“ (2012), „Machete Kills“ (2013), „Sin City: A Dame to Kill For“ (2014) oder in der Fernsehserie „American Horror Story “ (2015-2016). Schon gelesen? Lady Gaga: 5 spannende Fakten über die Sängerin!