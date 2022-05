Lady Gaga: 5 spannende Fakten über die Sängerin!

Sie gehört zu den bekanntesten Sängerinnen überhaupt – Lady Gaga! Allein ihr Song „Pokerface“ wurde zum absoluten Welthit und lief damals im Radio den ganzen Tag rauf und runter. Doch oft kennt man irgendwie nur die großen Namen, aber mehr nicht. Genau deshalb verraten wir dir mal ein paar spannende Fakten über die Popsängerin.

Wenn es um große Künstlerinnen und Künstler in unserer Zeit geht, dann ist da Lady Gaga auf jeden Fall zu nennen. Egal, ob Fan oder nicht – jeder von uns kennt mindestens einen Song von ihr. Doch wusstest du, dass sie nicht nur Sängerin ist, sondern auch Schauspielerin? Und wie sie eigentlich mit richtigem Namen heißt?

5 spannende Fakten über Lady Gaga

Name und Geburt

Die Künstlerin Lady Gaga heißt mit bürgerlichen Namen eigentlich Stefani Joanne Angelina Germanotta und wurde am 28. März 1986 in New York City geboren.

Ihre Eltern und Geschwister

Ihr Vater Joseph Germanotta ist erfolgreicher Internetunternehmer, ihre Mutter Cynthia Louise Bissett Assistentin in einer Telekommunikationsfirma. Lady Gaga ist kein Einzelkind und hat noch eine jüngere Schwester.

Der große Durchbruch

Direkt mit ihrem Debütalbum ,,The Fame“ gelang ihr im Jahr 2008 der Durchbruch – und das auf Anhieb international. Bis heute hat sie ungefähr 150 Millionen Tonträger verkauft.

Nicht nur Sängerin

Viele von uns kennen Lady Gaga eigentlich nur als Musikerin. Doch das ist falsch. Sie ist nämlich auch Schauspielerin. So spielte die 35-Jährige schon ,,American Horror Story“ oder auch ,,Sin City: A Dame to Kill For“ mit. Zudem hatte sie sogar eine Sprechrolle in ,,Die Simpsons“.

Eine Menge Preise abgeräumt

Die Künstlerin hat aber nicht nur Millionen von Tonträgern abgeräumt, sondern auch sehr viele Preise gewonnen. So hat sie bis heute einen Oscar, zwei Golden Globes Awards und stolze zwölf Grammy Awards. Natürlich kommen da auch noch sehr viele Nominierungen dazu.