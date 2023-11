„Lachnummer“: Heftiger Zoff zwischen Paulina Ljubas und Jürgen Milski bei Promi BB!

Seit Samstag wohnen die Stars im Container bei „Promi Big Brother“. Nach der Aussprache zwischen Iris und Peter Klein gibt es nun auch Zoff zwischen Paulina Ljubas und Jürgen Milski.

Mit Ausnahme von Iris und Peter Klein war es bei den Bewohnern bislang harmonisch. Doch nun ziehen dunkle Wolken über dem Container bei „Promi Big Brother“ auf. Denn die Gemüter scheinen sich nach knapp einer Woche auch bei den anderen Kandidaten zu erhitzen. Zwischen Paulina Ljubas und Jürgen Milski kam es jetzt nämlich zu einem großen Zoff.

„Du bist für mich eine Lachnummer“

Die 26-Jährige hat den „Big Brother“-Star darum gebeten, etwas Rücksicht auf die anderen Kandidaten zu nehmen. Dann macht er ihr jedoch eine klare Ansage! „Du bist für mich ’ne Lachnummer. Du kommst aus irgendeinem Bums-Format“, ledert der Sänger. Und weiter: „Armselig sind solche Fernseh-Formate, an denen du teilnimmst, du Suppenhuhn!“ Jedoch will das Paulina Ljubas nicht auf sich sitzen lassen. „Ich dachte, du bist ein gestandener Mann. […] Du Lachnummer! […] Du bist genauso, wie ich es mir das die ganzen Tage gedacht habe“, wettert sie in der Show.

Paulina Ljubas konnte nicht nachvollziehen, dass sie von Jürgen Milski so angegangen wird. „Du machst hier auf nett und volksnah, aber eigentlich denkst du einfach nur, du bist der Aller-Geilste“, sagte sie. Bevor der Streit richtig eskalierte, schaltete sich „Big Brother“ ein. „Apropos Suppenhuhn: Einer von euch muss jetzt zu Penny“, verkündete die Stimme. Mit dem Zoff war dann Schluss – zumindest vorerst. Ob der Clinch in die nächste Runde geht oder ob sich die beiden bald versöhnen, wird man sehen… SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ täglich, bei Joyn gibt es einen Livestream aus dem Container.