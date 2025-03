Lachgas und Blutspuren: Onlyfans-Model Juli Luxie (†21) tot in Wohnung gefunden

Die Influencerin Juli Luxie wurde am 6. März tot in ihrem Haus in Nordfrankreich gefunden. Zuvor hatte ihre Familie zwei Wochen lang nichts von der 21-Jährigen gehört. Der Tod wirft einige Fragen auf.

Juli Luxie war in den sozialen Netzwerken eine gefeierte Influencerin mit fast 40.000 Instagram-Followern, wie das französische Portal La Dépêche berichtet. Doch seit zwei Wochen herrschte plötzlich Funkstille – die 21-Jährige hatte sich auch nicht mehr bei ihrer Familie gemeldet.

Lachgas und Blutspuren wurden neben ihrer Leiche entdeckt

Laut Daily Mail habe sich ihr Vater an die Polizei gewandt, weil Juli Luxie auch unter starken Depressionen litt. Später wurde ihre Leiche an der Wohnungstür gefunden. In der Wohnung wurden zudem auch Blutspuren sowie mehrere Flaschen von Lachgas gefunden. Die junge Frau soll regelmäßig große Mengen an Distickstoffmonoxid, allgemein bekannt unter dem Namen Lachgas, konsumiert haben. Laut französischen Medien plante sie einen Aufenthalt in einer Klinik, um ihre Sucht in den Griff zu bekommen.

Da die Tür von innen verschlossen war, gehen die Ermittler bislang nicht von einem Verbrechen aus. Die Leiche der jungen Frau soll obduziert werden und die genauen Todesumstände klären. Zahlreiche Fans meldeten sich bei Instagram zu Wort und bekundeten ihre Anteilnahme. „Ruhe in Frieden, meine tolle Freundin“ oder „Möge sie in Frieden ruhen, sie war zu jung, um zu gehen …“, heißt es in den Kommentaren.

„Du bist gegangen, ohne dich zu verabschieden“

Ein Mann namens Jaouad D. soll laut Daily Mail der Lebensgefährte von Juli Luxie gewesen sein und schrieb in den Kommentaren: „Du bist gegangen, ohne dich zu verabschieden. Ich habe dich immer geliebt (…) geh in Frieden, mein Herz.“ Die Beziehung zwischen den beiden sorgte damals für Aufruhr in Frankreich. Denn er soll 33 Jahre alt gewesen, während Juli Luxie gerade mal 16 Jahre alt war.

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.