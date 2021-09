Kylie Jenner: Sie erwartet ihr zweites Baby!

Hollywood ist zurzeit total im Liebes- und Babyglück! Nachdem nun schon Cardi B. ihr zweites Baby bekommen hat, erwartet nun auch Kylie Jenner ihr zweites Kind. Die letzten Wochen deutete sich die Schwangerschaft schon an, denn die Gerüchteküche brodelte mächtig und immer wieder gab es Spekulationen. Nun ist es endlich offiziell!

Die Unternehmerin Kylie Jenner erwartet mit ihrem Travis Scott das zweite Kind. Via Instagram veröffentlichten sie ein tolles Video, was das Herz zum Schmelzen bringt. Die beiden bekamen ihr erstes Kind vor drei Jahren. Da kam Töchterchen Stormi zur Welt. Damals wurde das allerdings erst offiziell, als die Kleine schon geboren war.

Kylie Jenner ist erneut schwanger

Bei ihrer ersten Schwangerschaft verriet das Pärchen absolut gar nichts darüber. Auf Instagram wurden dann immer etwas ältere Bilder hochgeladen, um angeblich zu zeigen, dass sie gar nicht schwanger sei, als Gerüchte aufkamen. Erst als Tochter Stormi geboren wurde, veröffentlichte sie auf Youtube das Video „To Our Daughter“, welches mittlerweile über 100 Millionen Aufrufe hat. Ihre zweite Schwangerschaft hat da Ähnlichkeiten. Ihre Schwangerschaft hielt sie diesmal auch wieder weitestgehend geheim. Am Ende des kleinen Videos auf Instagram sieht man sie nämlich schon mit dicken Bauch. Es wird also vermutlich gar nicht mehr so lange bis zur Geburt dauern.

Reaktionen auf die Schwangerschaft

In dem 90-sekündigen Video verpackte sie den Moment, als der Schwangerschaftstest positiv war bis zu ihrer Hochschwangerschaft. Dabei ist zu sehen, wie Freund Travis Scott einfach nur überglücklich die tolle Neuigkeit bekam und daraufhin direkt ihren Bauch küsste. Als Großmutter Kris Jenner die Ultraschallfotos in der Hand hielt, war sie erst etwas irritiert, bis es Klick machte und sie bemerkte, dass Kylie Jenner ihr zweites Kind erwartet. Natürlich war sie überglücklich und einfach nur happy darüber. Aber auch via Instagram bekam sie eine Menge Glückwünsche. Beispielsweise von Schwesterchen Kendall, Travis Barker, Malika, Kim Kardashian, und vielen anderen. Schon gelesen? Kanye West hat Song mit Rapkollegen Soulja Boy streichen lassen!