Kylie Jenner: Noch immer Schmerzen nach Schwangerschaft!

Wie Kylie Jenner nun selbst berichtet, hat sie selbst immer noch Nachwirkungen von ihrer Schwangerschaft. Sie bekam nämlich im Februar ihr zweites Kind mit dem Rapper Travis Scott. Die 24-Jährige ist im Gym zwar ordentlich am Trainieren. An ihr Limit kann sie allerdings keinesfalls gehen. Immer wieder hat sie Schmerzen zu beklagen.

Die Fans von Kylie Jenner machen sich große Sorgen um ihr Idol. Wie sie nämlich nun selbst verriet, hat sie seit vier Monaten nach der Entbindung immer noch Schmerzen und heftige Nachwirkungen. Auch der Sport hilft dabei nicht so, wie sie es sich vorstellt und kann nicht ganz so sehr Vollgas geben wie noch vor der Schwangerschaft.

Ihr zweites Kind

Vor vier Jahren kam das erste Kind von Kylie Jenner und Travis Scott zur Welt. Stormi Webster erblickte am 1. Februar 2018 das Licht der Welt. Nun hat die Kleine ein Geschwisterchen bekommen. Wie das zweite Kind der Unternehmerin und des Sängers heißt, ist allerdings völlig unbekannt. Es wurden nämlich sehr viele Details geheim gehalten. Allerdings gibt es immer wieder Spekulationen, dass der Sohn Wolf heißen könnte. So gab es bei der Feier zur Geburt dafür starke Anzeichen. Nachdem auch der zweite Nachwuchs für die beiden im Februar zur Welt kam, lief es diesmal nicht ganz so ohne Probleme ab. Die 24-Jährige beklagt starke Schmerzen.

Probleme nach Geburt

Nachdem Kylie Jenner das zweite Kind zur Welt brachte, legte sie auch gleich wieder damit los, die Pfunde von den Hüften zu bringen. Doch auch nach vier Monaten hat sie immer noch Probleme. „Vier Monate nach der Entbindung… Ich habe zurzeit mit einer Menge Rücken- und Knieschmerzen zu kämpfen, die mein Training verlangsamen – aber ich bin auf einer Mission, wieder stark zu werden", schrieb sie zu einem Boomerang auf Instagram. Doch schon jetzt hat sie wieder einen Traumkörper, von denen viele nur Träumen können. Sie hat nämlich fast schon wieder einen Sixpack und tolle Bauchmuskeln aufgebaut.