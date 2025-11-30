Kurz vor Tourstart: Schlagerstar René Karst (†59) von seiner Frau tot im Bett aufgefunden

Großer Trauer um einen beliebten Schlagerstar! René Karst wollte bald auf Tour gehen. Nun wurde der Musiker von seiner Ehefrau tot im Bett gefunden.

Der plötzliche Tod des niederländischen Schlagerstars René Karst sorgt für Trauer und Bestürzung. Im Alter von 59 Jahren ist der Sänger völlig überraschend verstorben. René Karst wurde am Morgen leblos im Bett gefunden, nachdem er in der Nacht friedlich eingeschlafen war. Jede Hilfe kam für den Musiker zu spät.

„René ist heute Morgen nicht mehr aufgewacht“

Seine Angehörigen meldeten sich in einem Statement auf Instagram zu Wort. „In tiefer Trauer geben wir den Tod von René Karst bekannt. René ist heute Morgen nicht mehr aufgewacht und auf friedliche Weise von uns gegangen. Wir sind untröstlich. Mit seiner Musik, seiner Wärme und seiner einzigartigen Persönlichkeit hat er die Herzen vieler berührt, vor allem aber unsere“, heißt es darin.

René Karst sang Partyschlager in niederländischer Sprache und hatte auch in Deutschland eine große Fangemeinde. Zu seinen größten Hits zählt „Liever te dik in de Kist“ mit Stef Ekkel – der Song kam auf mehr als 24 Millionen Spotify-Streams, welchen auch Ballermann-Ikone mit dem Titel „Mich hat ein Engel geküsst“ als Deutsch neu herausgebracht hat. Er hat nach Bekanntwerden seines Todes ihm einen Auftritt gewidmet. Bei Facebook schreibt Mickie Krause: „Mach’s gut René Karst! Und danke für den Engel. Ich hab ihn gestern nur für dich gesungen! Ruhe in Frieden!“

„Papa, ich werde gut auf unsere Familie aufpassen und auf Mama aufpassen“

Besonders emotional waren auch die Worte seiner Tochter in den sozialen Netzwerken: „Wie denn? Warum? Warum jetzt? (…) Papa, ich werde gut auf unsere Familie aufpassen und auf Mama aufpassen.“ Sein plötzlicher Tod hinterlässt eine riesige Lücke bei seiner Familie, Freunden und Kollegen. René Karst hatte im Rahmen seiner „Theatertour 2025“ eigentlich mehrere Auftritte geplant, was seinen Tod noch tragischer macht. Die Vorbereitungen liefen dafür auf Hochtouren.