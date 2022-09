Kurz vor ihrem Tod: Neues Foto der Queen aufgetaucht!

Am 8. September verstarb Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren. Die letzten Tage hat die Königin wohl nicht alleine verbracht. Nun wurde ein bisher noch unveröffentlichtes Foto kurz vor ihrem Ableben gezeigt.

Die Monarchin ist am 8. September 2022 friedlich eingeschlafen. Auf Schloss Balmoral fand Queen Elizabeth II. ihre letzte Ruhe. Zwei Tage vor ihrem Tod traf sie auf dem Anwesen noch Premierministerin Liz Truss, welche zur englischen Premierministerin ernannt wurde. Nun wurde ein neues Bild der Queen veröffentlicht, welches bisher noch nie gezeigt wurde.

Palast zeigt bisher unveröffentlichtes Bild

Das Bild zeigt die Monarchin strahlend lächelnd in einem hellblauen Kleid und mit ihrem Perlenschmuck. Zudem trägt Queen Elizabeth II. auf dem Foto auch Aquamarin- und Diamantbroschen, welche sie von ihrem Vater George VI. zum 18. Geburtstag im April 1944 erhalten hat. Laut britischen Medienberichten zufolge entstand das Bild im Mai kurz vor dem Platin-Jubiläum in Schloss Windsor.

Queen Elizabeth wird beigesetzt

Königin Elizabeth II. wird an diesem Montag beigesetzt. Rund 2.000 Gäste werden erwartet – neben der königlichen Familie sind auch zahlreiche Politiker und Staatsoberhäupter vor Ort. Unter anderem ist US-Präsident Joe Biden dabei und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist aus Deutschland angereist. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Japans Kaiser Naruhito nehmen daran ebenfalls teil. Der Sarg der Queen wird dann in die Gruft der St. George’s Kirche hinabgesenkt. Dann wird sie in die King George VI Memorial Kapelle getragen, wo auch Ehemann Prinz Philip, die Eltern und die Schwester der Königin beigesetzt wurden. Schon gelesen? Queen Elizabeth II.: Das geschah in den letzten Tagen vor ihrem Tod!