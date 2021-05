Kurz vor Finale: GNTM-Model positiv auf Corona getestet

Es ist soweit: Am Donnerstag steigt das diesjährige Finale von „Germany’s next Topmodel“ auf ProSieben. Doch kurz vor der Show wurde ein Model positiv auf Corona getestet, wie die Produktionsfirma in einem Statement erklärte.

Dascha, Soulin, Alex oder Romina? Eine von den vier Girls wird am Donnerstag zum neuen Topmodel gekürt. Die Dreharbeiten zu der Staffel sind längst abgeschlossen – unterdessen laufen die Vorbereitungen für das Finale auf Hochtouren. Doch die Produktion muss wohl umplanen: Wenige Tage vor der Show wurde ein Model positiv auf das Coronavirus getestet.

Positiver Corona-Test bei einem Model

Neben den Finalistinnen sollten auch die Kandidatinnen der diesjährigen Staffel auftreten. Doch daraus wird nun nichts mehr. „Gutes Hygienekonzept bei GNTM: Bei den Vorbereitungen zum GNTMFinale werden alle Beteiligten täglich auf Corona getestet: Dabei gab es einen positiven Test unter den GNTM-Models“, lässt ProSieben in einem Statement auf dem offiziellen Instagram-Account der Show verlauten.

Kandidatin begab sich in Quarantäne

„Dieses GNTM-Model ist sofort in Quarantäne gegangen. Die direkten Kontakte wurden nach Rücksprache mit Sicherheitsexperten isoliert. Kein GNTM-Model zeigt Symptome. Good To Know: Die Finalistinnen #Dascha, #Soulin, #Alex und #Romina wurden negativ getestet“, so der Sender weiter. ProSieben hat nun seine Pläne über Bord geworfen: Das Finale wird nur mit den Finalistinnen stattfinden. „Als Vorsichtsmaßnahme haben wir entschieden, dieses Jahr das Finale nur mit den Finalistinnen zu feiern“, so der Sender weiter.

Finale nur mit den Finalistinnen

Unklar ist, welches Model sich mit Corona infiziert hat – das geht aus dem Statement nicht hervor. Da die Finalistinnen alle negativ getestet wurden, wird das Finale dennoch stattfinden. Und auch sonst liefen die Vorbereitungen nicht ganz nach Plan. Denn Alex konnte wegen gesundheitlichen Problemen nicht am Trainig teilnehmen – erst am Montag darf sie ihr Hotelzimmer verlassen. Das Finale von „Germany’s next Topmodel“ zeigt ProSieben am Donnerstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? GNTM: Das machen die Gewinnerinnen heute!