Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Stars

    Kurz nach seiner Krebs-Diagnose: Broadway-Star Bret Hanna-Shuford (†46) ist tot

    gepostet am

    Bret Hanna-Shuford
    Instagram / broadwayhusbands

    Traurige Nachrichten zum Jahresbeginn: Schauspieler Bret Hanna-Shuford ist tot. Der „Wicked“-Star ist im Alter von 46 Jahren an einer seltenen Krebserkrankung verstorben. 

    Der Broadway-Darsteller Bret Hanna-Shuford ist tot. Er verstarb am 3. Januar 2026 nach einem Kampf gegen eine seltene Krebserkrankung, wie „People“ berichtet. Die Diagnose hatte der Schauspieler erst im Sommer erhalten.

    Berührende Worte von seinem Ehemann Stephen

    „Mit schwerem Herzen teilen wir mit, dass wir heute früh Abschied von dem wunderbarsten Mann, Ehemann und Papa der Welt genommen haben“, schreibt sein Ehemann Stephen bei Instagram. Die letzten Stunden war seine Familie an seiner Seite. „Unsere Herzen sind gebrochen, aber wir werden ihn weiterhin stolz auf uns machen…“, heißt es weiter.

    Rene Karst
    Kurz vor Tourstart: Schlagerstar René Karst (†59) von seiner Frau tot im Bett aufgefunden

    Zur Todesursache gibt es bisher keine Details. Jedoch litt Bret Hanna-Shuford an einer hämophagozytischen Lymphohistiozytose – es handelt sich dabei um eine Erkrankung des Immunsystems, welche die Organe angreifen kann. Zudem hatte er auch ein T-Zell-Lymphom. Die seltene Krebsart betrifft vor allem die T-Zellen des Immunsystems.

    Bret Hanna-Shuford machte sich vor allem durch seine Rollen in erfolgreichen Broadway-Musicals einen Namen. Unter anderem stand er für „Wicked“, „Chitty Chitty Bang Bang“ und „Amazing Grace“ auf der Bühne. Doch auch abseits des Broadways war er als Schauspieler tätig. So übernahm er in dem Film „The Wolf of Wall Street“ eine kleinere Rolle. Er war auch in einer Episode der Serie „Only Murders in the Building“ zu sehen, wirkte in „Law & Order: Special Victims Unit“ mit und lieh dem Videospiel „Red Dead Redemption II“ seine Stimme. Der Schauspieler hinterlässt seinen Ehemann Stephen sowie den gemeinsamen Sohn Maverick. Das Paar hatte gemeinsam den Instagram-Account „Broadway Husbands“ betrieben.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023