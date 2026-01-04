Kurz nach seiner Krebs-Diagnose: Broadway-Star Bret Hanna-Shuford (†46) ist tot

Traurige Nachrichten zum Jahresbeginn: Schauspieler Bret Hanna-Shuford ist tot. Der „Wicked“-Star ist im Alter von 46 Jahren an einer seltenen Krebserkrankung verstorben.

Der Broadway-Darsteller Bret Hanna-Shuford ist tot. Er verstarb am 3. Januar 2026 nach einem Kampf gegen eine seltene Krebserkrankung, wie „People“ berichtet. Die Diagnose hatte der Schauspieler erst im Sommer erhalten.

Berührende Worte von seinem Ehemann Stephen

„Mit schwerem Herzen teilen wir mit, dass wir heute früh Abschied von dem wunderbarsten Mann, Ehemann und Papa der Welt genommen haben“, schreibt sein Ehemann Stephen bei Instagram. Die letzten Stunden war seine Familie an seiner Seite. „Unsere Herzen sind gebrochen, aber wir werden ihn weiterhin stolz auf uns machen…“, heißt es weiter.

Zur Todesursache gibt es bisher keine Details. Jedoch litt Bret Hanna-Shuford an einer hämophagozytischen Lymphohistiozytose – es handelt sich dabei um eine Erkrankung des Immunsystems, welche die Organe angreifen kann. Zudem hatte er auch ein T-Zell-Lymphom. Die seltene Krebsart betrifft vor allem die T-Zellen des Immunsystems.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 👬Bret & Stephen | Broadway Dads 🌈 (@broadwayhusbands)

Bret Hanna-Shuford machte sich vor allem durch seine Rollen in erfolgreichen Broadway-Musicals einen Namen. Unter anderem stand er für „Wicked“, „Chitty Chitty Bang Bang“ und „Amazing Grace“ auf der Bühne. Doch auch abseits des Broadways war er als Schauspieler tätig. So übernahm er in dem Film „The Wolf of Wall Street“ eine kleinere Rolle. Er war auch in einer Episode der Serie „Only Murders in the Building“ zu sehen, wirkte in „Law & Order: Special Victims Unit“ mit und lieh dem Videospiel „Red Dead Redemption II“ seine Stimme. Der Schauspieler hinterlässt seinen Ehemann Stephen sowie den gemeinsamen Sohn Maverick. Das Paar hatte gemeinsam den Instagram-Account „Broadway Husbands“ betrieben.