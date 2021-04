Kurz nach seinem Tod: Einbruch bei Willi Herren!

Einige Leute wollen Willi Herren wohl nicht mal nach seinem Tod in Ruhe lassen. Der TV-Star starb am Dienstag im Alter von 45 Jahren. Kurz nach seinem Tod wurde in seiner Wohnung eingebrochen!

Es war eine Nachricht, welche alle fassungslos macht: Willi Herren wurde leblos in seiner Wohnung aufgefunden! Der Entertainer verstarb im Alter von nur 45 Jahren. Die Staatsanwaltschaft geht nicht von einem Fremdverschulden aus. “Die Obduktion hat keine Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung ergeben. Der Leichnam ist bereits zur Bestattung freigegeben worden. Das Ergebnis der chemisch-toxikologischen Untersuchung wird in einigen Wochen erwartet. Sollten daraus keine anderslautenden Ergebnisse resultieren, wird das Todesermittlungsverfahren mangels Fremdverschulden eingestellt werden”, heißt es im vorläufigen Obduktionsergebnis laut RTL.

In der Wohnung von Willi Herren wurde eingebrochen

Doch nun der nächste Schock: Kurz nach seinem Tod wurde in der Wohnung von Willi Herren eingebrochen! “In der Nacht vom 20. auf den 21. April 2021 haben sich ein oder mehrere unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu der von der Polizei zuvor verschlossenen und versiegelten Wohnung des Verstorbenen verschafft. Offenbar sind aus der Wohnung mehrere werthaltige Gegenstände abhandengekommen”, sagte der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer in der Bild-Zeitung.

Die Täter haben persönliche Gegenstände geklaut

Die Täter sollen mehrere persönlichen Gegenstände geklaut haben und brachen zuvor das polizeiliche Siegel an der Tür seiner Wohnung in Köln-Mülheim auf. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Unklar ist bisher, wie die Diebe überhaupt in die Wohnung gekommen sind. Denn eigentlich ist das Haus nur mit einer speziellen Schlüsselkarte zu erreichen. Offenbar wurde auch Kreditkarten gestohlen – die Ermittler hoffen sich, die Täter so schnell zu ermitteln, da die Benutzung der Karten nachverfolgt werden kann. Wenige Stunden zuvor wurde der Entertainer in der Wohnung tot aufgefunden. Schon gelesen? Willi Herren: So kämpfte er gegen seine Kokain-Sucht!