Kurz nach Babynews: Schwangere Influencerin wurde erschossen!

Eigentlich war Kathlen Romeu total happy. Die Influencerin hat verkündet, dass sie ein Baby erwartet. Doch kurz nach der Nachricht dann der Schock: Die schwangere Influencerin wurde erschossen!

In Brasilien war Kathlen Romeu ein echter Star. Die Influencerin begeisterte in den sozialen Netzwerken eine riesige Community und hatte allein bei Istagram mehr als 33.000 Follower. Zuletzt zeigte sich die Web-Beauty total happy bei Insatgram und präsentierte stolz ihren Babybauch. Denn sie war im dritten Monat schwanger. Doch es wird ihr letzter Post bleiben: Sie geriet versehentlich in dem Ort Lins de Vasconcelos im Norden von Rio de Janeiro in eine Schießerei und starb kurz danach. Im Krankenhaus konnte von den Ärzten nur noch der Tod festgestellt werden.

Kathlen Romeu geriet in eine Schießerei

Bei der Schießerei handelte es sich um eine Auseinandersetzung zwischen Kriminellen und der Polizei, wie The Sun berichtet. Unklar ist bisher, ob der tödliche Schuss von der Polizei oder den Kriminellen kam – das sollen die Ermittlungen bald feststellen. Ihre Großmutter soll bei ihr gewesen sein – sie blieb aber unverletzt. Ihre Großmutter erzählte erst kürzlich, dass sie aus ihrer alten Gegend aufgrund der Auseinandersetzungen weggezogen sei.

Emotionales Statement von ihrem Freund

Für die Angehörigen ist der Verlust kaum zu verkraften. Und auch ihr Freunde teilte in den sozialen Netzwerken ein emotionales Statement. „Meine Liebe wird nie vergessen, du und Maya/Zayon werden immer in mir weiterleben“, schrieb er bei Instagram. Und weiter: „Manchmal ist es schwer, Gottes Willen zu verstehen. […] Ich werde dich vermissen und du warst der strahlendste und lebendigste Menschen, den ich in meinem Leben kennengelernt habe.“ Fassungslos sind auch die Fans, welche im Netz ihr Beileid bekundeten. „Du wirst fehlen“ oder „Ich wünsche den Angehörigen“ viel Kraft schreiben die Follower in die Kommentare. Schon gelesen? Libuše Šafránková: Aschenbrödel-Star ist tot!