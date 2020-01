KUKKSI war dabei: So liefen die GNTM-Dreharbeiten wirklich ab!

Bei ProSieben startet am 30. Januar 2020 die neue Staffel von „Germany’s next Topmodel“. Die erste Fashion-Show fand in München statt. KUKKSI war bei den Dreharbeiten dabei und durfte exklusiv hinter die Kulissen blicken.

Heidi Klum sucht wieder nach dem schönsten Mädchen. Die Dreharbeiten hatten bereits im September 2020 begonnen – zahlreiche Mädchen stürmten den Olympiapark in München, um die GNTM-Jurorin auf dem Laufsteg zu überzeugen.

Heidi Klum war bestens gelaunt

Heidi Klum zeigte sich bei den Dreharbeiten nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter den Kulissen bestens gelaunt. Unterstützung bekam sie von Julien Macdonald – gemeinsam mit dem Modedesigner entschied sie, welche Mädchen das Potential haben, um Deutschlands neues Topmodel werden.

Julien Macdonald und Milla Jovovich waren dabei

Einen Tag später fand die große Fashion-Show unter freiem Himmel in München statt – nachdem sich das Wetter am Vortag nicht von seiner besten Seite zeigte, blieb es diesmal trocken. Nur 38 ausgewählte Models haben es in die Show geschafft – neben Julien Macdonald war auch Mega-Star Milla Jovovich dabei.

Das passierte hinter den Kulissen

Doch schon Stunden bevor die Fashion-Show stattfand, war Heidi Klum im Dauereinsatz. Die GNTM-Jurorin hat unter anderem einen Spot für Instagram gedreht – dafür wurde eine GNTM-Wand im Olympiapark aufgestellt. Dabei trug sie einen Zylinder und die Konfettikanone durfte natürlich auch nicht fehlen.

So lief die erste Fashion-Show ab

Zwar hat es nicht geregnet, dafür war es aber ziemlich kalt: Um 21 Uhr zeigte das Thermometer nur noch einstellige Werte an. Natürlich durften auch die Eltern von Heidi Klum bei der Fashion-Show nicht fehlen. Rund 200 Gäste waren auf der Dachterrasse im Olympiapark geladen – für alle galt ein striktes Handyverbot. Einige Mädchen hatten auf dem Catwalk ein paar Anlaufschwierigkeiten – Heidi Klum, Gast-Jurorin Milla Jovovich und Designer Julien Macdonald achteten genau auf jedes Detail. Denn schließlich kann nur ein Mädchen das neue Topmodel werden – und am Ende mussten dann die ersten Kandidatinnen auch schon wieder gehen… ProSieben zeigt die neue Staffel von „Germany’s next Topmodel“ ab dem 30. Januar 2020 immer donnerstags um 20:15 Uhr.