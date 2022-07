KUKKSI-Themenwoche zu Borderline

Immer mehr junge Menschen leiden an psychischen Krankheiten – dazu zähen nicht nur Depressionen, sondern auch Borderline. Doch was steckt eigentlich genau hinter der Krankheit? Wie gestaltet sich der Alltag von Betroffenen? KUKKSI macht dazu im August eine Themenwoche.

Psychische Erkrankungen sind bei Teenagern keine Seltenheit mehr. Neben ADHS oder Depressionen kommt auch immer wieder die Borderline-Persönlichkeitsstörung vor. Diese hat genetische Ursachen oder entsteht durch traumatische Ereignisse in der Kindheit. Erste Anzeichen gibt es bereits im Jugendalter. Erhält man die Diagnose, bricht für denjenigen meist oft eine Welt zusammen.

bei Borderline-Erkrankten gestaltet sich der Alltag anders, welcher mit ziemlich vielen Hürden verbunden ist. Die Symptome sind vielfältig – von einem Gefühl der inneren Lehre, bis hin zu instabile und konfliktreiche zwischenmenschliche Beziehungen, die Angst vor dem Alleinsein oder Verlassenwerden oder auch selbstverletzende Verhaltensweisen.

KUKKSI wird sich im August im Rahmen einer Themenwoche mit Borderline beschäftigen. Was steckt wirklich hinter der Krankheit? Was kann man dagegen tun und welche Anlaufstellen sind für Betroffene sinnvoll? Und wie gegen Angehörige und Freunde mit Borderlinern um? Unsere Reporter werden mit Ärzten, Psychologen und vor allem auch Patienten reden, wie sich unter anderem der Alltag mit der Krankheit gestaltet und wie sich die Beziehung mit anderen Menschen verhält. Die Themenwoche startet Mitte August bei KUKKSI. Weitere Themenwoche sind in den kommenden Monaten zur Fußball-WM in Katar, New York sowie „Deutschland sucht den Superstar“ geplant.