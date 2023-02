KUKKSI NEWSFLASH Spezial: Die Prognose zur Berlin-Wahl

Nach Pannen bei der Berlin-Wahl im Jahr 2021 wird in der Hauptstadt neu gewählt. Seit 8 Uhr waren die Wahllokale in Berlin geöffnet. Jetzt gibt es auch die erste Prognose um 18 Uhr.

Die internationalen Wahlbeobachter des Europarats zeigen sich zufrieden mit dem Verlauf der Berliner Wiederholungswahl. „Der Gesamteindruck ist, dass alles wirklich gut läuft“, sagt Delegationsleiter Vladimir Prebilic laut der dpa. „Die Dinge sind wirklich gut organisiert, muss ich sagen“, heißt es in dem Statement weiter. Denn diesmal gibt mehr Wahlhelfer in mehr Kabinen.

Nach dem Wahl-Desaster, welcher in einem Super-Gau endete, musste die Berlin-Wahl am heutigen Sonntag wiederholt werden. Um 12 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei 23,4 Prozent. 2016 lag die Wahlbeteiligung zum gleichen Zeitpunkt bei 25,1 Prozent. Im Jahr 2021 wurde zu dem Zeitpunkt nur die Wahlbeteiligung der Bundestagswahl gemessen. Die Polizei sicherte in Berlin die Wahl mit bis zu 1.700 Einsatzkräften ab.

Das sind die Spitzenkandidat:innen

Franziska Giffey (44), SPD

(44), SPD Bettina Jarasch (54), Grüne

(54), Grüne Kai Wegner (50), CDU

(50), CDU Klaus Lederer (48), Linke

(48), Linke Kristin Brinker (51), AfD

(51), AfD Sebastian Czaja (39), FDP

Wer regiert künftig Berlin?

Wer regiert künftig die Hauptstadt? Wenn die SPD die zweitmeisten Stimmen erhält, könnte Franziska Giffey am Ende doch Bürgermeisterin bleiben. Die aktuelle Regierungskoalition aus SPD, Grüne und Linke hätte dann eine Mehrheit. Selbst, wenn die CDU dann stärkste Kraft werden würde, hätte die Partei wenige Chancen. Spannend wird aber vor allem die Frage um den zweiten Platz. Denn die SPD und Grünen liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wenn die Grünen also stärker als die SPD werden, könnte Bettina Jarasch die erste grüne Bürgermeisterin werden.

Das ist die Prognose um 18 Uhr