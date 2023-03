KUKKSI NEWSFLASH Spezial: Countdown zur Oscar-Verleihung 2023

In wenigen Stunden ist es soweit: In Los Angeles werden die Oscars verliehen! Zu den Favoriten zählt diesmal sogar ein deutscher Film. KUKKSI fasst alle Infos zu den 95. Academy Awards zusammen.

Der deutsche Streifen „Im Westen nichts Neues“ geht mit stolzen 9 Nominierungen ins Rennen und zählt zu einer der Favoriten der diesjährigen Oscar-Verleihung. Ein Film könnte noch mehr Goldjungen abräumen: „Everything, Everywhere all at Once“ ist mit insgesamt 11 Oscars nominiert. Abräumen könnte der Film unter anderem für die beste Regie (Daniel Kwan, Daniel Scheinert), das beste Drehbuch (Daniel Kwan, Daniel Scheinert), den besten Schnitt, die beste Filmmusik und den besten Film. Als beste Hauptdarstellerin ist Michelle Yeoh (60), als beste Nebendarstellerin Jamie Lee Curtis (64) nominiert.

Schreibt „Im Westen nichts Neues“ Filmgeschichte?

Das gab es bisher noch nie: Erstmals geht mit „Im Westen nichts Neues“ ein deutscher Film mit neun Nominierungen ins Rennen. Daniel Brühl konnte mit seiner Rolle in dem Film voll begeistern und kann es immer noch nicht fassen. „Ich kann es immer noch nicht packen“, verkündet der Schauspieler“, sagt der Schauspieler laut dem Stern. „Das hat es so noch nicht gegeben. Es ist ein Stück Filmgeschichte“, so Daniel Brühl. Denn es gibt gleich zwei Premieren: Noch nie war ein deutscher Film für so viele Oscars nominiert. Zum anderen wurde aber eine deutsche Produktion noch nie für so viele Kategorien nominiert.

Jimmy Kimmel führt durch die Gala

Die Oscars sind die wichtigste Auszeichnung in der Filmindustrie. Night-Moderator Jimmy Kimmel wird durch die Gala führen. In Deutschland werden die Academy Awards ab 1 Uhr live auf ProSieben gezeigt. Erstmals wurden die Oscars übrigens im Jahr 1929 verliehen. Im vergangenen Jahr gab es einen handfesten Skandal bei der Verleihung: Will Smith verpasste Comedian Chrios Rock eine Ohrfeige. Der Schauspieler wurde daraufhin zehn Jahre für die Oscars gesperrt. Nicht nur die Preisträger, sondern auch die Outfits der Stars sind immer ein echter Hingucker bei den Oscars. Es gibt sicher viel zu sehen – und es war für Deutschland selten so spannend.