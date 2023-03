KUKKSI NEWSFLASH Spezial: Alle Infos zum Mega-Streik am Montag!

Deutschland steht am Montag still! Im gesamten Land stehen die meisten Bahnen still. Denn Verdi und die Eisenbahngewerkschaft haben zum Mega-Streik aufgerufen. KUKKSI verrät alle Details zum Streik.

Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wollen den Verkehr am Montag zum Erliegen bringen. Millionen Reisende sowie Pendler sind von dem Mega-Streik betroffen. 120.000 Beschäftigte durch Ver.di sowie 230.000 bei Bus und Bahn durch EVG werden am Montag ihre Arbeit niederlegen. Der ganztägige Streik beginnt in der Nacht vom 26. auf den 27. März um 0 Uhr und endet um 0 Uhr.

Was wird bestreikt?

Die Deutsche Bahn stellt den Fernverkehr ein – und das bundesweit. „So gut wie kein Eisenbahnverkehr“ werde möglich sein, sagt Bahn-Personalvorstand Martin Seiler laut Medienberichten. Fahrgäste, die für Montag oder Dienstag eine Bahnreise gebucht haben, könnten das Ticket bis zum 4. April flexibel nutzen. In den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und in Bayern steht auch der Nahverkehr komplett still. Bestreikt werden auch die deutschen Flughäfen – darunter auch der größte Airport in Frankfurt. Beinahe kein Flieger wird am Montag abheben oder landen – hunderttausende Passagiere sind betroffen. Stark eingeschränkt werden soll auch die Binnenschifffahrt.

Warum kommt es zum Mega-Streik?

Zwischen den Gewerkschaften und Arbeitgebern kam es zu mehreren Verhandlungsrunden. Laut den Gewerkschaften, welche 10,5 Prozent oder mindestens 500 Euro mehr Lohn fordern, kam jedoch zu wenig Bewegung. Die EVG kämpft derweil mit mehreren Unternehmen um mehr Geld – vor allem aber bei der Deutschen Bahn. Bahn-Personalvorstand Martin Seiler nannte den Streik am Donnerstag „völlig überzogen, unnötig und „unverhältnismäßig“. Einen solchen Streik gab es in Deutschland selten- Ein solcher Gemeinschaftsstreik gab es mal Anfang der 90er Jahre, wo der Nah- und Fernverkehr sowie die Flughäfen bestreikt wurden. Pendler müssen sich an diesem Montag jedoch auf erhebliche Beeinträchtigungen oder einen kompletten Stillstand einstellen.