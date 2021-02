Krümel & Ginger Wollersheim: Der Instagram-Zoff eskaliert!

Die Situation auf Mallorca ist schon sehr kompliziert. Die Clubs, Restaurants oder auch Bars sind wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Und nun kommt auch noch ein Zickenzoff dazu: Zwischen Marion Pfaff aka Krümel und Ginger Costello Wollersheim kracht es nämlich gewaltig.

Die Gattin von Bert Wollersheim befindet sich derzeit auf Gran Canaria und freute sich in einem Instagram-Video, auch 2021 wieder im Krümels Stadt Paguera auftreten zu wollen. “Sobald die ganze Lockdown-Scheiße vorbei ist, gehts nach Mallorca. 2021 natürlich zu meiner lieben Freundin Krümel und da werdet ihr voll musikalisch von mir eins auf die Fresse bekommen. Ich werde da wieder über den Tresen hüpfen und euch amüsieren mit geilen Songs von mir und natürlich richtig mit euch feiern”, erzählte Ginger Costello Wollersheim in dem Clip.

Krümel schlägt zurück

Die Sache hat aber einen Haken: Aufgrund der ganzen Situation steht noch nicht mal fest, ob Krümels Stadl überhaupt öffnen darf. “Ich bin verwundert darüber das du nach außen posaunst, dass du dieses Jahr bei uns auftreten wirst, wo wir noch nicht einmal wissen, ob wir überhaupt dieses Jahr öffnen dürfen”, antwortete Marion Pfaff aka Krümel daraufhin in einem Clip. Denn Clubs dürfen wohl ales letztes öffnen – dazu zählen nicht nur Megapark oder der Bierkönig, sondern eben auch Krümels Stadl.

Ginger Wollersheim ist sauer

Doch Krümel hat auch an den musikalischen Qualitäten von Ginger Wollersheim einiges auszusetzen. "Zum anderen hab ich dir ja letztes Mal bei deinem Probeauftritt bei uns gesagt – ohne dich verletzten zu wollen – dass es nicht ausreichend ist, um in Krümels Stadl weiter Auftritte zu bekommen. Meine Meinung hat sich bisher nicht geändert. Du bist ein toller Mensch, ich mag dich", so die Lokalbesitzerin. Doch dann eskalierte der Streit völlig: Die Frau von Bert Wollersheim fühlte sich daraufhin angegriffen und bezeichnete Krümel sogar als "dumme Kuh". Das letzte Wort zwischen den beiden ist wohl noch nicht gesprochen…