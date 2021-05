Krümel feiert Malle-Opening: So sieht das neue Konzept im Stadl aus!

Bisher war völlig unklar, ob der Krümels Stadl in Paguera in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Regeln überhaupt öffnen kann. Nun ist klar: Das Lokal öffnet seine Türen und Opening soll am 2. Juni 2021 stattfinden. Und es gibt ein neues Konzept, wie die Lokalbesitzerin gegenüber KUKKSI verrät.

Auf Mallorca sind die Infektionszahlen deutlich zurückgegangen und befinden sich seit mittlerweile viele Wochen um die 25er-Inzidenz. Restaurants oder auch Geschäfte haben offen – strenge Auflagen gibt es hingegen weiterhin auch für Party-Loactions. Das betrifft auch Krümels Stadl in Paguera – deshalb war bisher völlig unklar, ob das Kult-Lokal überhaupt eröffnen wird. Denn zwischenzeitlich stand der Stadl sogar mal zum Verkauf – doch dieser ist geplatzt! Stattdessen hat sich das Lokal sogar noch vergrößert.

Krümel spricht über neues Konzept

Doch nun ist klar: Krümel hat große Pläne und wird die Location eröffnen – und das mit einem ganz neuen Konzept! „Wir haben in diesem Jahr ein neues Konzept entwickelt. Zum einen wird es täglich eine Motto-Party geben. Das gab es bisher bei uns noch nie. Sollten keine Live-Auftritte möglich sein, gehen wir in einen Talk mit unseren Gästen und prominenten Gesichtern. Dann werden weniger Sänger auftreten, sondern es werden auch TV-Stars, Schauspieler oder Überraschungsgäste dabei sein“, erzählt Marion Pfaff alias Krümel im exklusiven Interview mit KUKKSI auf Mallorca.

Opening findet am 2. Juni statt

Das Opening findet am 2. Juni 2021 statt – natürlich unter Einhaltung strengster Hygiene-Maßnahmen. Und auch zahlreiche Künstler lassen sich bei beim Opening blicken: Unter anderem sind Herzeben, Paul Janke, DJ Chris Deluxe, Alexander Engel, Alex Zappata, Mario Teusch, Biggi Bardot, Achim Köllen, Stefan Stürmer, Ina Colada sowie Anny dabei. Es wird in diesem Jahr die erste große Party-Sause auf der Insel – los geht es ab 16 Uhr. Das ausführliche Interview mit Krümel lest ihr bald bei KUKKSI Mallorca. Schon gelesen? Krümel: Der Ballermann hat ein Drogen-Problem!