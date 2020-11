Krebs-Diagnose: BTN-Star Leroy Leone wollte Suizid begehen!

Bei “Berlin – Tag & Nacht” verkörpert Leroy Leone den Bösewicht Marc. Der Darsteller hatte es in seinem Leben nicht immer einfach: Er erhielt damals eine Krebs-Diagnose und wollte sich deshalb sogar das Leben nehmen!

Seine Serienfigur Marc hat Jannes bei “Berlin – Tag & Nacht” entführt. Der Sohn von Rapper D-Flame outete sich damals als schwul und geht damit sehr offen um – von seiner Community wird er dafür geschätzt. Nun sprach Leroy Leone über das dunkelste Kapitel seiner Vergangenheit: Wegen einer Krebs-Diagnose wollte der Darsteller damals Suizid begehen.

“Ich hatte vor einer sehr langen Zeit Krebs und daraus hat sich dann eine sehr große Depression entwickelt”, berichtet Leroy Leone in einer Instagram-Story. Er war daraufhin am Boden zerstört und belastete seine Psyche extrem. “Das hat dann dazu geführt, dass ich versucht habe, mir das Leben zu nehmen – was zum Glück keinen Erfolg hatte”, so der Darsteller aus “Berlin – Tag & Nacht”. Den Krebs und die Depression hat er mittlweile besiegt. Der Serien-Star machte jetzt darauf aufmerksam, da er zu Spenden zur Forschung und Vorbeugung von Hoden- und Prostatakrebs aufrufen will.

Das sind seine Pläne neben BTN

Neben “Berlin – Tag & Nacht” plant Leroy Leone noch weitere Projekte. “Ich studiere Literatur und literarisches Schreiben und möchte gerne irgendwann als Schreiber arbeiten. Geplant ist, dass ich ein Buch rausbringe. Durch Corona wurde das jetzt alles verschoben”, erzählt der Darsteller gegenüber klatsch-tratsch.de. Und worum geht’s? “Es ist eine fiktive Geschichte. Ein Liebesroman, der sich um ein schwules Paar dreht, das sich im zweiten Weltkrieg kennengelernt hat”, so Leroy Leone. RTLZWEI zeigt “Berlin – Tag & Nacht” täglich um 19 Uhr. Die Folgen kannst du nach der Ausstrahlung ganze 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW* schauen. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.

