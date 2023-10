Krawall-Eklat: Strafanzeige gegen Sommerhaus-Macher!

Im exklusiven Interview mit KUKKSI hat Walentina Doronina verraten: Sie und Can Kaplan haben eine Strafanzeige gegen die „Sommerhaus“-Macher gestellt! In einem weiteren Interview hat die Blondine nun weitere Details verraten.

Zwischen den Paaren hat es im „Sommerhaus der Stars“ heftig geknallt. Zwischen Gigi Birofio und Can Kaplan kam es zu Handgreiflichkeiten – dabei wurde auch Walentina Doronina getroffen. Can Kaplan brachte den Vorfall zur Anzeige. Doch auch hinter den Kulissen herrscht dicke Luft! Das wurde bereits vor einigen Wochen klar: Walentina Doronina hat nämlich Strafanzeige gegen einen Produktionsmitarbeiter gestellt.

Walentina Doronina und Can Kaplan stellen Strafanzeige

„Can und ich haben auf den Sender im Vorfeld viel Druck ausgeübt, weil uns immer wieder zu Ohren gekommen ist, dass nicht alles gezeigt wird und es gab auch eine falsche Zeugenaussage eines Produktionsleiters. Diesen haben wir auch angezeigt. Man muss sich mal überlegen, wenn man das schon macht, wie heftig es ist, was dort passiert ist. Ich habe jahrelang mit vielen Produktionen zusammengearbeitet, aber es war noch nie so schlimm wie im Sommerhaus – vor allem, wie man mit uns umgegangen ist oder wir ignoriert wurden. Es ist heftig, dass wir diesen Schritt gehen mussten“, sagte Walentina Doronina im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Das Paar hat nun weitere Details ausgeplaudert. „Von unserer Seite gab es eine Strafanzeige gegen den Produktionsleiter aufgrund einer potenziellen Falschaussage", erzählte das Paar in einem weiteren Interview mit der Bild-Zeitung. Und weiter: „Der Amtsanwalt hat uns am Telefon gesagt, dass der Fall [um Gigi, d. Red.] basierend auf der Zeugenaussage vom Produktionsleiter zunächst eingestellt wurde. Die haben sich nicht das Videomaterial angeguckt, sondern nur die Aussagen vom Produktionsleiter." Weiter behauptet sie: „Er hat wohl gesagt, dass der Schlag nicht so schlimm gewesen sei und dass Can auch provoziert hätte." Die Staatsanwaltschaft bestätigt, dass „gegen einen Verantwortlichen der Produktionsfirma aufgrund entsprechender Vorwürfe eines Verfahrensbeteiligten ein gesondertes Verfahren eingeleitet worden ist."