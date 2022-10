Krasses Halloween-Kostüm: Notarzt muss Heidi Klum begleiten!

Die Halloween-Partys von Heidi Klum sind legendär! In diesem Jahr plant die GNTM-Chefin zum Gruselfest wohl ein ganz besonderes Kostüm – das wird so krass, dass sie sogar ein Notarzt begleiten muss.

Seit mittlerweile 20 Jahren veranstaltet Heidi Klum ihre Halloween-Party – und die ist in der Promi-Szene ziemlich legendär! Denn Jahr für Jahr überrascht die Jurorin von „Germany’s next Topmodel“ immer wieder die Fans mit ihren ausgefallenen Kostümen. 2022 soll es nun besonders spektakulär werden – was sie aber tragen wird, ist noch nicht bekannt.

Heidi Klum plant besonderes Kostüm zu Halloween

„Ich möchte weder meine Halloween-Fans noch mich selbst enttäuschen“, verriet Heidi Klum jetzt gegenüber ET. „Es ist nicht etwas, das du wie einen Hut abnehmen kannst, wenn dir nicht mehr danach ist […] – es ist an!“, so das Model weiter. Das Kostüm fällt so krass aus, dass sie deshalb von einem Notarzt zu Halloween begleitet werden muss. Falls also Heidi Klum unter dem schweren Kostüm hyperventilierten sollte, kann dieser schnell eingreifen.

Nicht nur Heidi Klum selbst, sondern auch ihr Ehemann Tom Kaulitz ist voll im Halloween-Fieber. In den vergangenen Jahren zeigten sie sich an Halloween zu zweit und trugen ausgefallene Kostüme. Wie sich der „Tokio Hotel“-Star diesmal verkleiden will, ist aber ebenfalls noch nicht bekannt. Doch schon bald wird das Geheimnis gelüftet – Halloween steht schließlich unmittelbar vor der Tür. Schon gelesen? Heidi Klum: So sah die GNTM-Jurorin früher aus