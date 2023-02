Krasse Beichte: Paris Hilton wurde vergewaltigt!

Paris Hilton ist total happy. Denn die Multimillionen-Erbin ist Mama geworden. Im Leben der 42-Jährige gab es aber auch andere Seiten und musste einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Denn sie wurde als Jungfrau vergewaltigt.

In ihrer Autobiografie „Paris: The Memoir“ gibt Paris Hilton einen ganz privaten Einblick und lässt ihre Community an ihrem Leben teilhaben. Die 42-Jährige steht seit vielen Jahren im Rampenlicht. Doch der Erfolg hat auch Schattenseiten. Nun enthüllte Paris Hilton einen schweren Schicksalsschlag aus ihrem Leben.

Paris Hilton wurde als Jungfrau vergewaltigt

In der Autobiografie schildert Paris Hilton, dass sie als Jungfrau vergewaltigt wurde. In einem Shopping-Center traf sie damals auf alte Männer. „Sie luden uns in ihr Haus ein und wir haben süßen Wein getrunken… Ich nahm nur einen oder zwei Schlücke davon, aber mir wurde sofort schwindelig und schwummrig. Ich weiß nicht, was er da reingetan hat, ich nehme an, es war ein Roofie“, sagt Paris Hilton im Glamour Magazine. Bei Roffie handelt es sich um ein Beruhigungsmittel.

Einer der Männer habe sich dann an ihr vergangen. „Ich konnte mich hinterher daran erinnern. Ich habe Visionen von ihm, wie er auf mir liegt, mir den Mund zuhält und mir ins Ohr flüstert: ‚Du träumst nur, du träumst'“, sagt die Erbin. Unklar ist, ob sie danach gegen den Täter vorgegangen ist. Schon gelesen? Paris Hilton: Babyname kennt nicht mal ihre Familie!