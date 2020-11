Krass Schule: Will Lukas einen Keil zwischen Marvin & Carmen treiben?

Danny leitet in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” die Schwimm-AG – und gibt alles, um einen überzeugenden Eindruck zu machen. Die Mädels finden aber vor allem seinen Body überzeugend. Marvin ist derweil überzeugt, dass Lukas einen Keil zwischen ihn und Carmen treiben will.

Heute ist Dannys großer Tag: Er soll zusammen mit Thea die Schwimm-AG am See leiten! Statt dem Unterricht aufmerksam zu folgen, haben die Mädels allerdings nur Augen für Dannys heißen Body – und schon bald kommt es zu einem Drama.

Anna bringt Lilli zurück in die WG

Anna findet Lilli derweil im Wald und bringt sie zurück in die WG. Als der Ausreißerin klar wird, dass sie erneut einen Rauswurf provoziert hat, tut sie alles, um weiterhin in der WG wohnen zu dürfen. Carmen will unterdessen nichts mehr von Marvin wissen. Sie glaubt, dass er heimlich intime Fotos von ihr gemacht hat.

Steckt Lukas hinter der fiesen Intrige?

Marvin ist davon überzeugt, dass Lukas hinter dieser fiesen Intrige steckt. Er setzt alles daran, seine Unschuld zu beweisen und Carmen für sich zu gewinnen. RTLZWEI zeigt die neue Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” heute um 17:05 Uhr. Schon gelesen? Krass Schule: Rocco gesteht ein pikantes Geheimnis!