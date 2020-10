Krass Schule: Wer ist die heimliche Verehrerin von Dietrich?

Max und Danny wollen sich beide bei “Krass Schule – Die jungen Lehrer” als Vater von Annas ungeborenem Kind profilieren, während Dietrichs Gedanken um seine heimliche Verehrerin kreisen. Lukas wiederum kann nicht verstehen, warum er auf der Hotlist der Mädchen hinten liegt.

Max und Danny konkurrieren um Anna und darum, wer der bessere Vater für ihr ungeborenes Baby ist. Das hat Konsequenzen, denn leider fühlt sich Anna zunehmend unter Druck gesetzt. Carmen gibt unterdessen Marvin und seinem Brief die Schuld an ihrem Streit mit Lukas – woraufhin Marvin am Boden zerstört ist. Er setzt alles daran, Carmen wenigstens als gute Freundin wieder zurückzugewinnen, doch dann bekommt er einen erneuten Streit zwischen ihr und Lukas mit. Kann er sein Geheimnis für sich behalten?

Verehrerin plant besondere Liebesaktion

Dietrich will derweil unbedingt wissen, wer seine heimliche Verehrerin ist. Er ahnt nicht, dass diese bereits eine ganz besondere Liebesaktion für ihn plant. Lukas landet schließlich auf einer Hotlist der Mädchen weit abgeschlagen auf dem letzten Platz. Er versteht die Welt nicht mehr und setzt alles daran, sich auf der Beliebtheitsskala eine bessere Position zu erarbeiten. RTLZWEI zeigt die neue Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” heute um 17:05 Uhr.