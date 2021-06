Krass Schule: Welches Geheimnis hat Vince?

Um Pepe in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ nicht allein in der WG zu lassen, nimmt Thea ihn mit in die Schule. Da begegnen sie, wie das Schicksal es will, dem Schulpsychologen Kai. Dietrich versucht zeitgleich, hinter Vinces Geheimnis zu kommen. Warum hat er ein blaues Auge?

Vince schweigt noch immer beharrlich wegen seines blauen Auges. Als er mit Tom aneinandergerät, machen sich nicht nur Linus, Bella und Carmen große Sorgen. Auch Dietrich weiß, dass er handeln muss und versucht, ein Gespräch mit den Eltern einzufädeln.

Pepe sorgt für Ärger in der Lehrer-WG

Währenddessen sorgt Theas Patensohn Pepe für Ärger in der Lehrer-WG: Keiner von Theas Mitbewohnern will, dass er dort an seinem freien Tag allein bleibt. Pepe muss mit in die Schule und das ausgerechnet am ersten Tag des neuen Schulpsychologen Kai. Der erkennt sofort, dass Pepe ein Autoritätsproblem hat. Kann er Thea unterstützen – oder kommt es noch zu Reibereien zwischen ihm und der Vertrauenslehrerin? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“. Schon gelesen? Krass Schule: Niko fasst einen fatalen Entschluss!