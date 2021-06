Krass Schule: Vince flüchtet vor seinen Vater!

Tag der Wahrheit: Heute bekommen die Schüler in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ der höheren Klassen ihre Zeugnisse – und Felix ist nicht gerade optimistisch. Vince wiederum sucht Hilfe bei Carmen, während Lehrer Klaus‘ Auto mutwillig zerstört wurde. Aber wer steckt dahinter?

Der große Tag ist da! Heute werden die Schüler der höheren Klasse ihre Zeugnisse erhalten und die Ergebnisse der Abiturqualifikationsprüfungen erfahren. Felix befürchtet das Schlimmste und bangt um die „Work&Travel“-Reise mit seinen Bros. Nach seinem Hilferuf an Carmen finden Dietrich und sie derweil Vince zusammen mit der Mutter verängstigt zuhause vor. Es gelingt ihnen, die beiden davon zu überzeugen, sich in einem Hotel vor dem Vater in Sicherheit zu bringen. Doch ist Vince auch in der Schule sicher?

Das Auto von Klaus wurde beschädigt

Ein Unbekannter wiederum hat sich an Klaus‘ Auto mit einem Baseballschläger abreagiert – und die Polizei vermutet den Täter im Schülerkreis. Schnell richtet sich der Verdacht auf Tom und Pepe. Aber wer von den beiden Bad Boys war es wirklich? Und kann Thea ihrem Schützling helfen? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“. Schon gelesen? Krass Schule-Vince: Brutaler Angriff von seinem Vater?