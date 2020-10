Krass Schule: Tobi und Marvin füllen sich im Unterricht ab!

Im Chemie-Unterricht wird Alkohol in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” hergestellt – sehr zur Freude von Marvin und Tobi, die sich prompt ein wenig von dem Destillat abfüllen. Alexa kämpft derweil mit üblem Hautausschlag und im Schulchat kommen dunkle Geheimnisse ans Licht.

In Chemie steht heute die Herstellung von Schnaps auf dem Lehrplan. Für Tobi und Marvin bietet sich so die perfekte Gelegenheit, am Ende ihren eigenen hochprozentigen O-Saft abzufüllen. Durch eine dumme Verwechslung trinken leider Franziska und Jessi davon – mit ungeahnten Konsequenzen.

Tarek träumt vom Sex mit Shayenne

Tarek ist unterdessen total verliebt und träumt vom Sex mit Shayenne. Dieses Mal soll es wirklich schön werden. Deshalb sucht er sich Tipps im Internet und bekommt außerdem Rat bei Leonard. Das kriegt auch Shayenne mit. Andere Probleme hat Leonard. Als er zu Schule kommt, sieht er an der Wand die fette Aufschrift: “Leonard trägt die Unterwäsche von der Tante!“. Doch wie es scheint, ist er nicht der einzige, der gedisst wird, denn plötzlich ist der Schulchat voll mit üblen Geheimnissen. Als dann auch noch ein Schüler um Kohle erpresst wird, schreiten Thea und Dietrich ein.

Alexa leidet an Hautausschlag

Alexa wiederum leidet plötzlich an einem extrem juckenden, fiesen Hautausschlag und reißt sich schleunigst die Kleider vom Leib. Während Rosa und Charlotte ihr helfen wollen, zeigt Charlotte die gleichen Symptome. Auch sie hält es nicht mehr in ihren Klamotten aus und zieht blank. Was steckt hinter der schrecklichen Hautkrankheit? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17 Uhr bei “Krass Schule – Die jungen Lehrer”.