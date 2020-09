Krass Schule: Timo stalkt Carmen!

Leonard will Tarek bei “Krass Schule – Die jungen Lehrer” jetzt Nachhilfe in Liebesdingen geben – und setzt dabei voll und ganz auf seine Sexpuppe „Miranda“. Jacquelines Bleaching geht indes nach hinten los. Und Timo scheint wie besessen von Carmen und ist offenbar zu allem bereit.

Leonard kommt hinter Tareks Geheimnis und beschließt, dass dieser unbedingt Nachhilfe in Sachen Sex braucht! Mithilfe seiner Sexpuppe „Miranda“ bereitet er Tarek kurzerhand auf sein erstes Mal mit Shayenne vor. Doch die ist ziemlich misstrauisch: Verbindet die beiden Jungs eventuell doch mehr?

Max kommt hinter ein Geheimnis

Max entdeckt derweil, dass seine Schülerin Sophie die Nacht in einem Zelt nahe der Schule verbracht hat. Insgesamt hat sie sich in den letzten Wochen sehr zurückgezogen, lädt niemanden mehr zu sich nach Hause ein – und auch sie selbst will nicht mehr dorthin zurück. Max möchte Sophie helfen und kommt hinter ein verstörendes Geheimnis. Jacqueline wiederum versucht, bei Lennox zu punkten, indem sie sich ihre Zähne bleacht. Dummerweise lässt sich die Bleichschiene danach nicht mehr aus ihrem Mund entfernen. Jacqueline tut alles, um ihr Missgeschick vor den Lehrern und Mitschülern zu verbergen.

Timo ist eifersüchtig

Und Timo kann einfach nicht von Carmen ablassen. Er reagiert nicht nur extrem eifersüchtig auf Lukas, sondern beginnt sogar, sie zu stalken. Als er damit keinen Erfolg hat, beschließt er, zu drastischeren Maßnahmen zu greifen… Die ganze Folge von “Krass Schile – Die jungen Lehrer” zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr.