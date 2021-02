Krass Schule: Thea wird von einem Stalker belästigt!

Thea wird in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” von einem Stalker belästigt, will sich aber nicht einschüchtern lassen. „Die Krassen“ wollen ihre Bandaktivitäten ausbauen, doch Tarek hat Liebeskummer. Und Max und Anna macht eine Schülerin Sorgen, die auffällig aggressiv ist.

Thea wird gestalkt und vermutet, dass ein Schüler dahintersteckt. Dietrich dagegen erinnert sich nur allzu gut an Chris’ Ausraster und verdächtigt den Kollegen. Er mahnt Thea, die Sache nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Doch die will sich keinesfalls einschüchtern lassen.

Bandproben von den “Krassen” werden fortgesetzt

“Die Krassen“ möchten derweil die Bandproben fortsetzen und reich und berühmt werden. Michelle soll ihnen als Managerin dabei helfen. Dummerweise hat Tarek noch Liebeskummer und ist nicht richtig bei der Sache. Michelle schreckt das jedoch nicht ab: Sie will ihn verführen. Dabei geht sie zu weit. Tine wiederum fällt in Max‘ Unterricht auf, weil sie sich den Jungs gegenüber extrem aggressiv verhält. Auch Anna bemerkt das. Als Tines Verhalten eskaliert, wissen sich die Lehrer keinen anderen Rat und suchen ihre Eltern auf. Dort wartet eine böse Überraschung auf sie.

Felix und Rocco wollen unterdessen aus der andauernden Hitze Profit schlagen und versprechen ihren Mitschülern Abkühlung gegen Geld. Leonard lässt sich auf ein Experiment in einer mobilen Kältekammer ein. Aber die anfangs angenehme Erfrischung endet in einer Katastrophe… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in “Krass Schule – Die jungen Lehrer”. Schon gelesen? Krass Schule: Thea und Chris nähern sich an!