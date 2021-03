Krass Schule: Thea will Niko loswerden!

Während Thea in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” ihr Bestes gibt, um Verehrer Niko loszuwerden, wirkt sich der Geschlechterkampf an der Schule negativ auf die Beziehung von Carmen und Lukas aus. Außerdem kommt Natascha neu an die Schule – und hat ihre Mutter im Schlepptau.

Um den neuen, attraktiven Lehrer Niko auf Abstand zu halten, gibt Thea vor, mit Max zusammen zu sein. Doch die Notlüge gerät schnell außer Kontrolle und bringt Thea in eine peinliche Situation nach der anderen.

Streit bei Carmen und Lukas

Carmen und Lukas wiederum haben mit ihrem Streit einen wahren Geschlechterkampf an der Schule losgetreten: Immer extremer gehen Jungs und Mädchen aufeinander los. Die Beziehung von Carmen und Lukas droht dabei zu zerbrechen. Unterdessen gibt es einen Neuzugang: Natascha. Deren junge Mutter Kim will am ersten Schultag kurioserweise einfach nicht von der Seite ihrer Tochter weichen – und macht Natascha durch ihr übergriffiges Verhalten lächerlich. Anna setzt alle Hebel in Bewegung, um die Frau zur Vernunft zu bringen.

Michelle und Lorena wollen sich derweil mit den anderen Mädchen solidarisieren und protestieren ebenfalls für Gleichberechtigung und gegen sexistische Schönheitsideale. Doch ist es wirklich ein Schritt in Richtung Emanzipation, wenn Mädchen im Stehen pinkeln können?