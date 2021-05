Krass Schule: Thea und Niko haben sich verknallt!

Während Jessi in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ kurz davor ist, im Kampf gegen Katja um die freie Planstelle zu kapitulieren, können Thea und Niko die Finger auch in der Schule nicht voneinander lassen. Bei Bella und Vince ziehen derweil dunkle Wolken am Liebeshorizont auf.

Jessi ist durch den Konkurrenzkampf mit Katja um die letzte freie Planstelle total demoralisiert. Sie will zu ihrer Lehrprobe am Mittag gar nicht mehr antreten. Doch dank einer Aktion ihrer Schüler ist Jessi so gerührt, dass sie sich für die Prüfung zusammenreißt. Dazu schmieden Rosa und Felix schon einen Plan, um Katja aus dem Rennen zu kicken.

Thea wiederum hat sich endlich für Niko entschieden und beide sind total ineinander verknallt. Auch in der Schule können sie die Finger nicht voneinander lassen. Ausgerechnet hier ungestörten Sex miteinander zu haben, erweist sich allerdings schwieriger als gedacht. Das erste romantische Date zwischen Bella und Vince geht unterdessen total in die Hose, weil Vince‘ Eltern früher als erwartet nach Hause kommen. Doch Bella ist aus einem ganz anderen Grund sauer auf Vince: Weil er ständig mit seinem Handy getextet hat, als sie noch ungestört waren, fühlt sie sich total ungeliebt. Linus bringt die beiden schließlich wieder zusammen, aber kaum haben sie sich versöhnt, startet Kim eine Aktion, um die Turteltäubchen wieder zu entzweien… Die neue Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr.