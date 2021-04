Krass Schule: Thea und Jessi wollen Katja zur Rechenschaft ziehen!

Thea und Jessi wurden bei “Krass Schule – Die jungen Lehrer” von Katja in der Sauna eingesperrt. Die beiden setzen alle Hebel in Bewegung, damit sie zur Rechenschaft gezogen wird. Für Lukas ist es derweil wie ein Schlag ins Gesicht, dass Carmen jede Erinnerung an ihn fehlt.

Thea und Jessi versuchen zu beweisen, dass Katja sie in die Sauna eingesperrt hat. Um ihre skrupellose neue Kollegin zu überführen, gehen sie ein großes Risiko ein. Lukas wird unterdessen nicht damit fertig, dass Carmen keinerlei Erinnerung mehr an ihn hat, andere bedeutende Personen ihres Lebens jedoch wieder präsent sind. Spielt sie ihm nur etwas vor, weil sie ihn nicht heiraten will? Fest steht nur, dass Lukas plötzlich unauffindbar ist.

Bella ist eifersüchtig

Vince wiederum versteht nicht, warum Bella eifersüchtig auf Alexas Kuss reagiert. Schließlich ist sie doch diejenige, die einen Freund hat. Aber dann kommt Vince hinter Bellas Geheimnis… Wie er damit wohl umgehen wird? Die neue Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr. Schon gelesen? Krass Schule: Katja will Jessi beseitigen!